Arrancó el mapeo agroecológico de la región

Este miércoles se lanzó oficalmente esta campaña organizada por el Nodo Agroecológico Territorial del Noroeste Bonaerense y promovido por la UNNOBA, la Red de Municipios y Comunidades que promueven la Agroecología (RENAMA), el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provinicia de Buenos Aires y el INTA. La ingeniera agrónoma Carolina Sgarbi, estuvo dialogando en “Agro 9 Radio” sobre los alcances, metodología y objetivos que se buscan con este relevamiento territorial