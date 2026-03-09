Arranca campaña de vacunación antigripal

La Municipalidad de Nueve de Julio confirmó que este miércoles 11 se pondrá en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el distrito. En esta fase inicial, el despliegue sanitario se centrará exclusivamente en el personal de salud y en los adultos mayores de 65 años, siguiendo el protocolo habitual establecido por las autoridades de la provincia.

La Secretaría de Salud local subrayó que las personas mayores de 65 años no requerirán de una orden médica previa para recibir la dosis. Bastará con que se presenten de forma directa en los centros asistenciales. Los operativos comenzarán a las 8 de la mañana en la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto en las zonas urbanas como rurales, manteniendo un horario de atención extendido de lunes a viernes, entre las 8 y las 18 horas.



La logística también ha alcanzado a las localidades del interior del partido, que ya disponen del stock de dosis calculado en base a su padrón de población de riesgo. Las autoridades indicaron que la aplicación se realizará por estricto orden de llegada y que, una vez cubierta la demanda del primer grupo prioritario, la campaña se extenderá de forma progresiva a embarazadas, niños y pacientes con patologías de base. Desde el municipio se mostraron optimistas respecto al suministro de insumos, asegurando que la disponibilidad actual de vacunas permitirá un proceso ágil y sin demoras significativas para los vecinos que busquen inmunizarse antes del inicio de los meses más fríos.