Anthology 4, cierre de una leyenda

The Beatles ha sellado oficialmente su aclamada serie de archivos con el lanzamiento mundial de The Beatles Anthology 4 ayer21 de noviembre de 2025. Este cuarto y, según se confirma, último volumen de la colección iniciada en 1995 llega después de años de especulación y materializa el trabajo de archivo con material inédito que abarca desde 1963 hasta la reciente «Now and Then» de 2023. El proyecto se presenta como un lujoso box set y en formatos digitales de alta resolución, con la distribución a cargo de Apple Corps, Capitol Records y Universal Music Group. La producción estuvo supervisada por Giles Martin, hijo del legendario George Martin, con mezclas en Dolby Atmos realizadas en los estudios Abbey Road.

El corazón de Anthology 4 se concentra en el periodo de 1969 a 1970, un momento crucial que precede a la disolución oficial de la banda, e incluye las primeras sesiones en solitario de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La colección totaliza 96 pistas inéditas repartidas en seis CDs y un Blu-ray, enfocándose en ofrecer tomas alternativas completas de las sesiones de Abbey Road, como una nueva versión de «Come Together» con la guía vocal de Lennon en vivo.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la mezcla íntegra y remasterizada del icónico «concierto en la azotea» del 30 de enero de 1969, extraído de las cintas multipista originales y con doce minutos de audio que nunca se incluyeron en la película Let It Be. El álbum también rescata material de las sesiones de Get Back, como una versión acústica de «The Long and Winding Road» sin la orquestación añadida posteriormente por Phil Spector. Además de rarezas de estudio y maquetas, el volumen incluye trece demos inéditos y dos nuevas mezclas de los sencillos de los años noventa «Free as a Bird» y «Real Love», realizadas por su productor original, Jeff Lynne. Estas mezclas, junto con la inclusión de la canción de 2023 «Now and Then», ofrecen una revisión completa y definitiva de la historia de la banda.

El lanzamiento musical se complementa con la reedición del libro The Beatles Anthology por su 25º aniversario y la llegada de la serie documental remasterizada y ampliada a la plataforma Disney+, con sus primeros episodios disponibles el 26 de noviembre, consolidando un proyecto multimedia que celebra la trayectoria de John, Paul, George y Ringo.