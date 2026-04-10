Ante la exposición pública, comenzó el retiro de basura del Corralón

Después de haberse mediatizado la situación en el día de ayer, la municipalidad empezó el traslado de la basura acumulada en el corralón municipal hacia el basural. Además, emitió un descargo oficial marcando que la situación no representa un cambio en la política de gestión de residuos, sino que fue una respuesta excepcional ante las dificultades logísticas provocadas por el clima. En ese comunicado, el Ejecutivo municipal explicó que las intensas lluvias de las últimas semanas transformaron el acceso al basural habitual en un terreno intransitable. Para evitar daños en la flota de camiones y, fundamentalmente, para no interrumpir el servicio de recolección urbana en toda la ciudad, se decidió utilizar el corralón como un centro de descarga provisorio. La gestión remarcó que la medida tuvo un carácter estrictamente transitorio y que las tareas de limpieza ya han comenzado.

Finalmente, el comunicado enfatiza que la presencia de basura en el lugar no responde a una decisión deliberada de largo plazo, sino como un recurso de última instancia ante un contexto meteorológico adverso que puso en riesgo la operatividad de los servicios esenciales de la comunidad.

Una explicación que es bienvenida pero, nuevamente, tardía, por detrás de los hechos y que, además, contrasta con testimonios de vecinos del predio que cuentan con material visual (que prontamente acercarán a este medio) que mostraría que la acumulación viene desde un tiempo mayor al de las lluvias de las «últimas semanas».

El bloque de concejales de la UCR presentó en el día de ayer un pedido de informes sobre el tema, argumentando l

Como habitualmente pasa con estos reclamos (esta semana se sumó el caso de la pala mecánica estacionada en Santa Fe al 300. se habia hecho la denuncia días atrás pero fue removida de la via pública el mismo día en que se publicaó mediáticamente) que la reacción viene después de la exposición pública de la problemática. Las explicaciones tardías pierden fuerza y, además, exponen aun más la problemática en cuestión y, entre tantas cosas, la falta de anticipación para solucionarlas. No está mal remarcar que es parte de la función pública brindarle a los vecinos información sobre actos/medidas de gobierno en tiempo y forma, más si son «transitorios» y ante «situaciones extraordinarias». Y hace tiempo que no aparece un funcionario responsable de area a dar explicaciones públicamente sobre alguna de las tantas «situaciones extraordinarias» que ocurren. Lo cuál tambien dice mucho. Tan solo se dan desde un frio comunicado de prensa. El «exponeme y respondo», más de vez mencionado desde este medio, es evidentemente el «modus operandi» elegido. a «manifiesta inconducta e irresponsabilidad por parte del Departamento Ejecutivo al permitir y/o disponer el depósito de residuos domiciliarios dentro del predio del corralón municipal, un espacio no habilitado para tal fin y ubicado en cercanía inmediata a zonas habitadas».Como habitualmente pasa con estos reclamos (esta semana se sumó el caso de la pala mecánica estacionada en Santa Fe al 300. se habia hecho la denuncia días atrás pero fue removida de la via pública el mismo día en que se publicaó mediáticamente) que la reacción viene después de la exposición pública de la problemática. Las explicaciones tardías pierden fuerza y, además, exponen aun más la problemática en cuestión y, entre tantas cosas, la falta de anticipación para solucionarlas. No está mal remarcar que es parte de la función pública brindarle a los vecinos información sobre actos/medidas de gobierno en tiempo y forma, más si son «transitorios» y ante «situaciones extraordinarias». Y hace tiempo que no aparece un funcionario responsable de area a dar explicaciones públicamente sobre alguna de las tantas «situaciones extraordinarias» que ocurren. Lo cuál tambien dice mucho. Tan solo se dan desde un frio comunicado de prensa. El «exponeme y respondo», más de vez mencionado desde este medio, es evidentemente el «modus operandi» elegido.