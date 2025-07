Alerta rural: Más agua sin lluvias

Vecinos de la zona de El Chaja, 12 de Octubre, Bacacay y alrededores de Dudignac estan muy preocupados por el notorio aumento de la cantidad de agua en estos últimos siete días, sin haber tenido lluvias. El agua sube y el enojo también va. El canal La Sofia – 12 de Octubre está desbordando por varios puntos y el agua avanza sobre los campos. En algunos ya van quedando una suerte de islas en las cuales, en los que son ganaderos, hasta ahora, se refugia el ganado vacuno. Pero, ante el avance hídrico, esos animales rompen alambrados para escapar con lo cual, además de la inundación, los productores tiene que salir a recuperar su hacienda. “Un caos”, asi lo definió un productor de El Chajá.

Hay mucha bronca que va en aumento y además, la retroexcavadorea que mandó hidráulica el 30 de mayo por tiempo limitado, 90 dias, para hacer una limpieza de un recorrido total de 10 km, a esta fecha apenas lleva realizados unos 1000 metros aprox. Quedan los últimos 30 antes que tenga que ser devuelta. Un lujo que no condice con la situación. La máquina cuenta con un operario municipal que se reparte con otras retros y, cuando trabaja, lo hace en horario “normal”, no en modo emergencia. Los vecinos ven esto a diario, y sumado a la entrada de agua, a los trabajos que se prometen y no llegan y a un plan de acción que, evidentemente, no esta a la altura de un nivel de emergencia, el enojo, el descreimiento ante la dirigencia, escala niveles de estratosféricos.

Y muchos lo canalizan con videos que valen más que cualquier palabra, reunión, declaración, excusa o promesa. La realidad misma. Basta ver y escuchar a un chacarero de Dudignac expresar su bronca mientras conduce su tractor por un camino convertido en laguna, en un posteo lapidario. O lo que también posteó Patricia Gorza que grafica, expresa, el sentir de cada vez más afectados por la inundación:

“La inundación más grave en Nueve de Julio fue en 2001. En octubre de ese año tuvimos que tapialar la casa, dejar todo en altura e irnos. Hoy, estamos a un paso de alcanzar ese mismo nivel. El agua sigue subiendo todos los días, aunque no llueva, por desborde, napa y el ingreso descontrolado de aguas arriba (mucho pero mucho clandestino). Y estamos en julio. Todavía falta atravesar toda la primavera.

Le moleste a quien le moleste, en aquel entonces teníamos un intendente que daba respuestas. Se trabajaba a contrarreloj, con máquinas adentro del agua abriendo canales, haciendo terraplenes, limpiando alcantarillas. Todo funcionaba en modo emergencia, como debía ser.

Hoy hace 21 semanas que empezó esta situación, tenemos un municipio que demuestra, día tras día, que le importa bien poco lo que estamos viviendo quienes tenemos que bancarnos esta contingencia. Repite promesas vacías que no cumple, guarda silencios que ensordecen, y exhibe una ineficiencia insultante, con pruebas y testimonios de sobra: canales mal hechos, falta de planificación, negligencia absoluta y una soberbia intolerable a la hora de atender a la gente.

Es inaceptable que Nueve de Julio haya llegado a esto. Una dirigencia que se comporta como si viviera en Vicente López mientras gobierna uno de los partidos más productivos del noroeste bonaerense.

Dios y el pueblo nuevejuliense se lo demanden”.

Muestras de lo solos que se sienten en el sector rural para una situación que arrancó en marzo, y ningun dirigente hasta ahora estuvo a la altura. La pregunta: cómo salen a hacer campaña? El agua sube y se lleva todo por delante. Deberan cuidarse ellos también.