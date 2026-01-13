Alerta por estafa digital a través de WhatsApp

La Municipalidad de Nueve de Julio emitió un comunicado urgente para alertar a la comunidad sobre la aparición del «Ghost Pairing» o «Vinculación Fantasma». Se trata de una sofisticada estafa digital diseñada para tomar el control de las cuentas de WhatsApp de manera silenciosa, permitiendo que los delincuentes operen sin ser detectados por las víctimas durante días o incluso semanas.

A diferencia de los ataques cibernéticos tradicionales, esta maniobra no se basa en un fallo técnico del software, sino en la manipulación psicológica del usuario. Los estafadores aprovechan la función legítima de «vincular dispositivos» de la aplicación para acceder a las conversaciones desde equipos externos. El engaño suele iniciarse con mensajes que despiertan curiosidad o urgencia, invitando a la persona a hacer clic en enlaces que redirigen a sitios web falsos. Una vez allí, bajo el pretexto de una verificación, se induce al usuario a generar un código que, en realidad, otorga el acceso total de la cuenta a los atacantes.

El principal peligro de esta modalidad radica en su invisibilidad. Mientras el titular utiliza la aplicación con aparente normalidad, los delincuentes tienen la capacidad de leer mensajes privados, descargar archivos multimedia y acceder a la lista de contactos. El objetivo final suele ser la suplantación de identidad para solicitar transferencias de dinero a allegados o continuar propagando enlaces maliciosos entre la red de conocidos de la víctima.

Ante esta situación, las autoridades municipales instan a los vecinos a extremar los cuidados y adoptar hábitos de seguridad digital. Entre las recomendaciones principales se destaca la importancia de activar la verificación en dos pasos y revisar de forma periódica la sección de «Dispositivos vinculados» en la configuración de la aplicación para detectar cualquier sesión desconocida. Asimismo, se recordó que nunca se deben ingresar códigos de verificación en plataformas externas y que es fundamental desconfiar de mensajes sospechosos, aun cuando parezcan provenir de contactos de confianza.