Alcaraz y Djokovic se verán las caras en la final del Australian Open

El español Carlos Alcaraz (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°) se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia, luego de sus respectivos triunfos en semifinales ante el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Jannik Sinner (2°).

En el primer turno, Alcaraz, que va en busca de su séptimo título de Grand Slam, se impuso sobre Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

El encuentro comenzó con un sólido Alcaraz en el primer set, a quien le alcanzó con solo un quiebre para tomar ventaja e imponerse por 6-4.

Ya en la segunda manga, Zverev elevó mucho su nivel e incluso llegó a sacar para set, pero le falló el pulso en los momentos claves y Alcaraz pudo dar vuelta la historia para recuperar el break y luego quedarse con el tie-break.

A partir de allí comenzó el drama, ya que los calambres atacaron sin piedad al español e incluso parecía que iba a tomar la decisión de retirarse del encuentro. Incluso se dio un tenso momento cuando Alcaraz pidió atención médica y Zverev fue contundente, al señalar que no se puede tomar esta medida por calambres: “¿Cómo dejás que le traten por unos calambres? Esto es una mierda, están protegiendo a estos dos (por Alcaraz y Sinner) todo el tiempo”.

Esta merma en el físico de Alcaraz le permitió a Zverev igualar el encuentro tras quedarse con el tie-break tanto en el tercer como en el cuarto set, llevando el partido a una dramática definición.

En el set final Zverev consiguió un rápido quiebre y llegó a sacar 5-4 para partido, pero Alcaraz protagonizó un verdadero milagro en Melbourne y se recuperó con dos quiebres consecutivos para finalmente llevarse la victoria y el boleto a la gran final.

Alcaraz, de solo 22 años, va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, que le permitiría convertirse en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

Luego fue el turno de Djokovic, que con 38 años sigue haciendo historia y se derrotó a Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 luego de 4 horas y 9 minutos de juego.

El serbio pudo sacar adelante un encuentro increíble, en el que estuvo casi siempre en desventaja y demostró tener una mente inquebrantable para poder salir siempre adelante.

El momento bisagra del partido se dio en el quinto set, donde aprovechó la única chance de quiebre que tuvo y salvó las ocho oportunidades que tuvo su oponente.

Luego del triunfo, que le permitió cortar con una racha de cinco caídas consecutivas ante Sinner, Djokovic confesó que “no encuentro palabras para ser honesto. Me parece increíble”, y añadió: “Me trae recuerdos de casi seis horas en 2012 contra Rafa (Nadal)”.

Con respecto a su impresionante actuación, aseguró que “esta era la única forma que tenía para ganarle, me había ganado los últimos cinco partidos. Tenía mi número y se lo tuve que cambiar”.

Por último, destacó: “Tengo que agradecerle (a Sinner) y felicitarlo. Es un gran jugador y me llevó al límite. Hay que darle un aplauso a él también”.

La final del Abierto de Australia, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, será este domingo a partir de las 5:30 de la mañana (hora de Argentina).