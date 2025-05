¿Alcanza el dinero del FMI?

Pasaron tres semanas desde que Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el mercado no reaccionó como se esperaba. Aunque se aumentaron artificialmente las reservas del Banco Central con dólares del organismo internacional, esto no generó la confianza necesaria. La situación cambió y preocupa tanto a nivel cambiario, financiero como político, porque los financistas saben que esos dólares no son suficientes para sostener el modelo liberal y libertario que intenta implementarse.

El 11 de abril, el gobierno de Javier Milei y el FMI anunciaron un préstamo de 20.000 millones de dólares para evitar un default. Normalmente, cuando un país recibe un rescate de esta magnitud, los mercados reaccionan con entusiasmo, subiendo las acciones y los bonos, porque ven un horizonte de alivio financiero cercano. Pero en esta oportunidad, eso no ocurrió. ¿Y qué pasó? A pesar de la ayuda, las reservas del Banco Central no aumentaron de forma genuina. Milei fracasó en su esquema cambiario original y, con el sistema de bandas impuesto por el FMI, todavía no logra aumentar las reservas disponibles. Esto explica por qué el acuerdo no cambió las expectativas de los financistas sobre la sostenibilidad del plan económico. Los dólares del FMI solo sirven para ganar tiempo, pero no resuelven la crisis cambiaria ni evitan un default de la deuda.

Hay una restricción estructural: aunque el préstamo fue grande, las reservas en dólares del Banco Central no alcanzan para sostener la economía en las condiciones actuales. La profundización del atraso cambiario, la reducción del superávit comercial, el déficit en turismo, la poca inversión extranjera y el alto calendario de vencimientos de deuda en dólares hacen que la situación sea insostenible a largo plazo.

Además, el contexto político y las turbulencias globales, como las medidas proteccionistas de Estados Unidos, complican aún más las cosas. La economía mundial alterada por decisiones como las de Trump pone a prueba la capacidad de Argentina para adaptarse, y en este escenario, las reservas del Banco Central no aumentan de manera genuina.

Una posible solución sería acceder a financiamiento en el mercado internacional, pero para eso, el riesgo país debe bajar a niveles de 400 puntos. Actualmente, está en 741 puntos, y tras el acuerdo con el FMI, subió aún más. Para reducirlo, Estados Unidos ha ofrecido una línea de crédito de emergencia en caso de que Argentina necesite más dólares, pero esto solo sería una medida temporal.

El riesgo país refleja cuánto más costará a Argentina emitir deuda en dólares. Cuanto más alto, mayor será la tasa de interés exigida por los inversores, lo que hace inviable conseguir dólares en el mercado de deuda. Por ejemplo, con un riesgo país de 741 puntos, la tasa sería aproximadamente 11,6%, mucho más alta que la de Estados Unidos, y eso dificulta aún más la emisión de deuda.

El presidente Milei ha mencionado que espera volver a los mercados internacionales cuando el riesgo país baje de 700 puntos, pero esa reducción no es fácil ni rápida. La realidad es que, sin una baja sostenida del riesgo país, los dólares del FMI se perderán por otros canales, como el turismo, las importaciones, la dolarización del ahorro y el pago de deuda externa.

En resumen, los dólares del FMI son solo un alivio temporal. La verdadera clave para estabilizar la economía y evitar una crisis mayor es reducir el riesgo país y aumentar las reservas genuinas del Banco Central. Sin eso, la situación seguirá siendo muy delicada.