Al campo en lancha

El agua se sigue acumulando en 9 de Julio. La que entra y la que cae no sale en la misma cantidad ni con la misma fuerza. Productores y gente de la ruralidad ha empezado a autoevacuarse ya que sus campos se ven cercados e invadidos por el avance del agua. Josefina Alvarez Prado es una de ellas. Estuvo en «Agro 9 Radio»(Supernova 97.9) relatando lo que está viviendo y padeciendo. La desazón y angustia de sentir que podrían haberse realizado tareas y acompañamiento para suavizar el impacto de lo que hoy es una realidad.