Al borde del abismo

Por Juan Manuel Jara

Se veía venir. Fue un final de semana al rojo vivo con las alarmas sonando en todo el tablero. Siete días atrás, desde este espacio, se publicó una nota con la descripción de como estaba el tema de los caminos y el agua que justamente se tituló “Temperatura en aumento”. Y no por tener acceso a alguna aplicación de pronóstico extendido, u oráculo o consultado a alguna pitonisa. Simplemente por estar en contacto con la calle, con los vecinos, con los afectados, con los protagonistas de la escena local. Una semana después, la ola de calor popular disparó los termómetros en la noche del jueves, fresca afuera pero para aire acondicionado en 18 grados en el recinto del HCD, en la reunión entre concejales y productores, docentes, autoridades, de distintas partes del Partido, preocupados, afectados y, a dos meses de la entrada del agua, cansados de la situación y de la falta de respuestas efectivas. Porque respuestas hubo. La principal? No hay plata. Otra, nos estamos ocupando. Y alguna más del catálogo habitual.

En la reunión del jueves quedó en claro el clamor por soluciones para ahora y para adelante. Y, por supuesto, también en su momento saber el por qué y los responsables de esta situación tan caótica que se vive en el ámbito rural pero también la situación de tristeza y dejadez que se palpa en la calle de la ciudad cabecera. Una gobierno que parece estar navegando en medio del Triángulo de las Bermudas , con las brújulas girando a lo loco y un rumbo abierto de par en par en la linea de flotación, sin un puerto a la vista. La situación es grave en varios sentidos o, hay que decirlo, en casi todos: económico, financiero, politico, dirigencial y de gobernabilidad.

En mensaje grabado cerca del mediodia del viernes y transmitido por las redes del Municipio a la hora de la siesta del mismo día, la intendente Gentile anunció el envió al HCD del Proyecto de Ordenanza para declarar la Emergencia Económica en el Partido de 9 de Julio. Un paquete de medidas que incluye, entre otras cosas, congelamiento de sueldos a municipales, incluidos funcionarios de todas las líneas, reducción de bonificaciones y, básicamente, un Estado municipal que por 90 dias funcione cumpliendo con lo minimo y esencial que, dicho sea de paso, ya viene haciendolo a los ponchazos, deficientemente.

La imagen del anuncio, con una Intendente que expresa en su gestualidad y en su rostro el impacto de una situación que, evidentemente, la sobrepasa y cada vez le pesa más, y sus principales funcionarios acompañandola (faltó Banchero, el Secretario de Urbanismo, ausencia que despertó comentarios pero estaba en La Plata con alguna gestión vicnulada a su área) con un discurso de ocasión (en un tramo expresa respecto a la Ordenanza “esto es fruto de un trabajo serio…” perdón? O sea que todo lo otro no?!!) otra vez deslindando responsabilidades en el Gobierno Nacional, en el Provincial, en la situación económica del país que sin duda son parte del problema pero….y por casa como andamos? Cómo se llegó a este situación en el Municipio?

No son pocos los que coinciden que Gentile está muy mal asesorada, desde lo político desde lo efectivo, desde lo comunicacional. Y también que se deja ayudar poco.

Que el mensaje haya sido grabado, posteado en las redes sociales municipales en el horario de la siesta de un viernes cuando ya la actividad oficial cesó, y de cara al fin de semana, comunicacionalmente se llama reducción de daños, atenuar el impacto…el lunes será otro dia y ya, para entonces, la gente estará en otra cosa. Todo calculado…ponele. Porque estas cosas no son de casualidad.

El proyecto enviado al HCD seguramente tendrá modificaciones. Asi no se va a aprobar. Actores politicos consultados reconocen lo complicado de la situación pero para algunos estos anuncios son “un poco para la tribuna y un poco para la Provincia” porque son medidas “para que la Provincia le envíe fondos, reconocer que tiene un problema”. Parece que la misma Gentile contó que ese fue el pedido que le hicieron cuando fue a solicitar ayuda a la ciudad de las diagonales.

Decretar una emergencia por 90 días “es nada” afirman conocedores de los andariveles de la administración pública, “estas cosas mínimo se hacen por 180 días”. El congelamiento de sueldos de todos es otro punto caliente. Y es simple el planteo. No es lo mismo congelarle el sueldo a un funcionario que puede ganar entre 2 y 3 millones, a un empleado que puede estar ganando entre 400 y 500 mil pesos. Además, al funcionario se le reduciría – no se suspende- tan solo un porcentaje de las bonificaciones (ese sobresueldo que cada uno arregla con el Intendente de turno y, en algunos casos implica casi otro sueldo) y al empleado les saca las horas extra. No parece justo. Y tendrá sus consecuencias.

La mega estructura Municipal tambalea despues de años de sobredimensionarla, un impulso que no conoce de exclusividades partidarias. Por supuesto, nunca es buena la generalización, y en este caso tampoco. Están los empleados y funcionarios que realizan su trabajo dia a dia a pleno, que son la mayoria. Y están aquellos que se tornan parásitos de esa misma estructura, llegados allí como pago de algun favor politico, por haber puesto el hombro en una campaña electoral, por haber llevado a toda su familia a la urna o directamente por acomodo, amigos/as de algun dirigente, asi se forman lo clubes de amigos. Cada gestión ha hecho uso y abuso de esto y, por supuesto, como están aquellos no trabajan pero cobran tambien está la absoluta falta de control y falta de querer controlar estas irregularidades. Quien sostiene esa estructura, este mamotreto? El vecino.

El Municipio está en rojo, se habla de 700 millones abajo. Este mes se pagaron los sueldos con descubierto, según fuentes oficiales. Un punto que se viene pidiendo cortar son los contratados, los monotributistas. Hay aproximadamente poco más de 200, algunos con facturas más que interesantes.

Pero, la reestructuración municipal en serio, para cuando? Es necesaria, aun cuando algo hizo Gentile al asumir. Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, un entramado demasiado generoso y oneroso. Es ingrata, incómoda y con costo político? También. Pero todo tiene un limite y alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y, eventualmente, deslindar responsabilidades de todos los que permitieron, abusaron y se beneficiaron del Estado municipal. Caiga quien caiga. Sean propios o ajenos. Porque estamos hablando de cargos públicos destinados a administrar los recursos de los vecinos de todo el Partido para tener un mejor lugar. No para dilapidarlo y, eventualmente, sacar beneficios personales. Hay varios apuntados. Porque siempre lo aclaramos no para quitarle responsabilidad sino para saber cual es su justa cuota parte: a Gentile le estan explotando bombas de tiempo instaladas, muchas de ellas, en la gestión anterior. No sería extraño que en breve empiecen a pedirles explicaciones a ex funcionarios. Otra protagonista de la escena política local expresó que, justamente, su precupación el cómo se llegó a esta situación.

”Analizando las medidas anunciadas por Gentile, insisto en que me preocupa mucho el por qué se llegó a esta situación” comentó al respecto y ademas agregó que las medidas ”son un mero paliativo que afecta a los trabajadores municipales pero que no resuelve la situación de fondo. Tenemos una acumulación de gestiones municipales, actuales y pasadas, deficientes sumadas a la baja de la copartipación y la recaudación”. Al repecto un referente recordó que ya en el primer mes su gestión, allá por diciembre del 23, Gentile pagó sueldos desdoblados, en dos veces. El motivo

lo explicó uno de los responsable actuales de las finanzas municipales en un ambito ministerial laboral al reconocer que recibieron un Municipio desfinanciado. A confesión de parte…

El proyecto de la Emergencia Económica (proyecto porque, recordemos, aun no está vigente) va rumbo al HCD, para la sesión del próximo jueves en la cual tambien se va a tratar la rendición de cuentas 2024, que todo indica que va camino a la no aprobación. Motivo? Muchas partidas subejecutadas o directamente, no ejecutadas. Ejemplo: tan solo aproximadamente un 33% del total de lo destinado a mantenimiento de caminos rurales y canales. Donde fue esa plata? Y..muy dificil no es…a sostener al mamotreto.

La calle habla, la ciudad y el Partido también. Y la realidad se palpa en cada rincón. Pero parece que aun a pesar de los golpes que le pega la realidad local, persiste en la Intendente una suerte de disociación de la realidad, quizas basada un poco en su tozudes (“No se deja ayudar” es la frase más escuchada por propios y ajenos) y otro poco en quien o quienes la asesoran, un par de personajes del cabotaje local con aires de pseudo-estadistas del juego de mesa TEG que, evidentemente, no pueden manejar ni las fichas de ese tablero. Los autores de una suerte de “Diario de Gentile”. Narnia, se acuerdan?

La mañana del mismo viernes en el cual se hizo el anuncio grabado, la intendente presentó formalmente al nuevo secretario de Gobierno, Federico Aranda, a los presidente de bloque del HCD. Llamó la atención cuando dijo, en relación a lo que habia sido la noche anterior la reunión de vecinos del ambito rural y los concejales, que la situación no es tanto como se dice, que ella habló con productores que le cuentan que la cosa no es tan asi y además negó haber dicho que les iba a devolver la plata de la máquina alquilada a los productores. Esto último fue un compromiso asumido por ella y Juan Pablo Boufflet en la reunión de hace más de un mes en Los Toribios, y que los productores seguramente recuerdan muy bien. También, en esa reunión del viernes llamó la atención (y mucho) la actitud de un miembro de la oposición que, casi afirmando lo que decia la Intendente, pareció más oficialista, tanto que dejó mudo al mismo presidente del bloque amarillo.

Y en el ámbito de los funcionarios no sería extraño empezar a conocer renuncias. No hay equipazo. Hay enojos, desencantos y el reclamo de la calle que no todos estan dispuestos a aguantar. Se verá hasta donde llega el amor. Nadie se va a inmolar por la gestión. Por más que en Narnia todo es posible, el acompañamiento será hasta el borde del abismo. Pero la caída libre.