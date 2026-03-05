Agridulce paso de Navone por Indian Wells

Bajo el calor del desierto califoriano se puso en marcha Indian Wells, el primer Master 1000 del año. Mariano Navone tuvo un agridulce debut ya que cayó ante el local Marcos Giron, en un partidazo de casi tres horas que terminó por reflejar el complejo inicio de temporada que atraviesa el nuevejuliense.

Navone, actualmente 79° del ranking mundial, salió a la cancha con la intensidad que lo caracteriza, logrando imponer su ritmo desde el fondo de la cancha. Aprovechando los nervios iniciales de Giron, logró quebrar en dos ocasiones para quedarse con el primer set por 6-4. Durante esos cuarenta minutos, parecía que el cambio de aire y las recientes modificaciones en su equipo de trabajo estaban dando los frutos esperados, mostrando una versión sólida y agresiva.



Sin embargo, el tenis en esas latitudes es un juego de resistencia y adaptación. Giron, un veterano de mil batallas en el circuito y conocedor de cada rincón de este cemento, empezó a encontrar los ángulos necesarios para mover al argentino. El segundo set fue un duelo de nervios templados que llegó al empate 5-5, momento en el que Navone cometió errores no forzados en puntos críticos que le costaron el parcial por 7-5. El golpe anímico fue evidente. La fluidez de argentino comenzó a atascarse frente a la consistencia de un rival que se aagrandaba con el aliento de su público.

El tercer capítulo fue un monólogo del estadounidense. Un quiebre temprano en el tercer juego le dio a Giron la ventaja necesaria para administrar el resto del partido con tranquilidad. A pesar de los esfuerzos de Mariano por volver al juego, el 6-3 final selló su despedida. Con esta derrota, Navone acumula apenas dos triunfos en lo que va de 2026, una cifra inusual para un jugador de su proyección.

Navone dejó el court con la cabeza baja pero la mirada ya puesta en Miami donde intentará hacer ese click. Indian Wells le dejó lección amarga sobre la actualidad de su juego y su crisis de confianza, pero también la certeza de que su tenis, cuando aparece, tiene el brillo necesario para competir en las grandes ligas.