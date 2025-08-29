Adultos Mayores: “Reflexiones que transforman”

La dirección de Adultos Mayores invita a participar de un nuevo encuentro del ciclo “Reflexiones que transforman”. Esta propuesta está destinada a personas mayores y tiene como objetivo generar espacios de encuentro y reflexión sobre diversos temas.

La jornada estará centrada en el tema “Jugar es recordar”, en el marco del mes de las infancias. A todas las personas participantes se les recomienda llevar objetos, canciones o anécdotas de su infancia para compartir en el ciclo.

La actividad se desarrollará este viernes 29 de agosto, a las 16:00 hs, en el Salón de las Américas del Palacio Municipal.