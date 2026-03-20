Adorni y el doble discurso del nuevo rico

Desde su llegada al poder, Manuel Adorni, economista, twittero destacado y habitual visitante de estudios televisivos, experimentó un meteórico ascenso, no solo en el ámbito político, sino también en su cuenta bancaria. Algo no cuadra en la historia de este «nuevo rico», cuyo estilo de vida parece estar en las antípodas de la transparencia que él mismo predica. Con una retórica libertaria de manos limpias y cero tolerancia a la corrupción, Adorni construyó una imagen que lo mostraba como un político fuera del sistema, un defensor de la ética en la gestión pública. Pero, como suele ocurrir en la política argentina, la realidad se encarga de desmentir esas proclamaciones. Y un vuelo a Nueva York en el avión presidencialencendió una serie de alarmas sobre las incongruencias en su patrimonio además de la presencia de familiares (su hermano, su esposa) en el gobierno. Y más pelo.

Si algo define a Adorni en los últimos años es su abrupto salto de una vida más bien austera a un personaje que ostenta propiedades de lujo, viajes en primera clase y hasta vuelos privados.Su patrimonio, que antes se limitaba a una vivienda modesta, ahora incluye varias propiedades de alto valor en distintas partes del país. Desde la mudanza a una mansión en un exclusivo barrio privado hasta las compras inmobiliarias en zonas de alto nivel, Adorni parece haber encontrado una fórmula para multiplicar su dinero de manera inexplicable.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el viaje con su esposa a Nueva York en el avión presidencial. Un lujo sin justificación, en un contexto en el que la crítica al derroche estatal es moneda corriente entre sus seguidores. La idea de que los recursos del pueblo se utilicen para financiar vuelos de lujo para funcionarios y sus familias suena contradictoria con la prédica del “gobierno austero” que tanto pregonó Adorni. Las imágenes de él y su esposa disfrutando de ese viaje por el mundo entero en aviones privados desataron una furia entre los votantes que lo apoyaron en su promesa de «limpieza» política. Pero eso no es todo. En los círculos de poder, los rumores sobre su creciente colección de bienes, que incluyen autos de lujo y obras de arte, se multiplican.

Pero el asunto se complica aún más cuando nos referimos a los negocios de su esposa, que están vinculados estrechamente con figuras clave del Gobierno. La esposa de Adorni ha sido señalada por mantener relaciones comerciales con empresarios y contratistas ligados a la administración, lo que constituye un claro conflicto de intereses. Los contratos sospechosos y las inversiones millonarias en empresas vinculadas al Estado, sin ningún tipo de justificación pública, siguen creciendo. Y nadie parece querer cuestionarlo. Un ejemplo claro de lo que muchos critican como “el negocio de los nuevos ricos”, donde la política y los negocios se entrelazan de forma cuestionable.

Los secretos de la política argentina, como siempre, se van revelando poco a poco. Lo que parecía ser un hombre de ideales ahora se enfrenta a las contradicciones de una vida pública que no hace más que confirmar los temores de muchos: la política no cambia a las personas, las personas cambian la política. Y en este caso, parece que Adorni ha cambiado mucho más de lo que quiso dejar ver.