Adorni salió a dar la cara

En un intento por retomar la iniciativa política tras semanas de cuestionamientos, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a exponerse públicamente este miércoles con una conferencia en la Casa Rosada. La aparición, con preguntas abiertas de periodistas, buscó transmitir normalidad institucional en un contexto atravesado por versiones sobre su continuidad y críticas a su situación patrimonial.

El funcionario eligió una línea defensiva clara y reiterada: negó irregularidades, desvinculó su patrimonio de su paso por el Estado y apuntó contra lo que definió como una “operación política y mediática”. “No tengo nada que esconder”, afirmó, al tiempo que remarcó que sus bienes fueron construidos durante más de dos décadas en el ámbito privado. Sin eludir el eje central de la controversia —su viaje a Punta del Este y la supuesta adquisición de propiedades—, sostuvo que todos sus movimientos están debidamente declarados y que cualquier verificación debe remitirse a su declaración jurada. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, insistió. También rechazó versiones sobre una vivienda en Martínez y calificó esas informaciones como parte de una campaña destinada a afectar al Gobierno.

Adorni evitó pronunciarse sobre aspectos que podrían tener derivaciones judiciales, aunque dejó en claro su postura política: no convalidar, según dijo, cuestionamientos provenientes de sectores que —en su visión— carecen de autoridad moral. En ese marco, defendió el rumbo de la administración y destacó el ajuste del gasto público como uno de sus principales activos, en contraste con gestiones anteriores. El tono, por momentos confrontativo, también incluyó críticas al tratamiento mediático de su situación y a lo que consideró una reiteración de rumores sobre supuestas salidas de ministros. “Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos”, señaló, al intentar relativizar el impacto de las versiones sobre su posible desplazamiento.

Más allá del plano personal, el vocero aprovechó la exposición para reforzar definiciones de política pública: anticipó el envío de proyectos al Congreso vinculados a la propiedad privada, defendió una eventual flexibilización en la venta de tierras a extranjeros y sostuvo la necesidad de revisar marcos regulatorios que, a su entender, limitan inversiones estratégicas.

En paralelo, desde el entorno oficial buscan transmitir una imagen de continuidad. Si bien admiten el desgaste que generó la polémica, descartan cambios inmediatos en el gabinete y aseguran que el funcionario mantiene respaldo político. No obstante, algunas voces dentro del propio espacio han planteado objeciones, lo que deja entrever que el episodio aún no está cerrado. La conferencia, en ese contexto, funcionó como un movimiento táctico: una reapertura del diálogo público para ordenar el relato, contener el impacto de las acusaciones y, sobre todo, recuperar centralidad en la agenda política. Queda por ver si el gesto alcanza para disipar las dudas o si, por el contrario, la controversia continuará proyectándose sobre su rol dentro del Gobierno.