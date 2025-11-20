Adolescentes habilitados para operar en el Mercado de Valores

El Gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), habilió a los adolescentes mayores de 13 años a invertir en una gama más amplia de instrumentos del mercado de capitales. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución General N° 1023 (y su posterior ampliación con la RG N° 1091), permitiendo la apertura de subcuentas comitentes para esta franja etaria.

Anteriormente, los jóvenes ya podían acceder a Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata (conocidos como money market) y plazos fijos. Sin embargo, la nueva normativa expande estas opciones para incluir acciones, bonos, Cedears y Obligaciones Negociables, además de ciertas operaciones a plazo como la caución colocadora.

Requisitos y supervisión parental

La medida establece una condición fundamental: todas las operaciones de los menores deben realizarse con la autorización y supervisión activa de sus representantes legales (padres o tutores). Para la apertura de la subcuenta ante un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se requiere una declaración jurada del adulto responsable, que incluye los datos completos del menor y del representante. Esta disposición busca garantizar que el acceso al mercado de capitales sea guiado y responsable, mitigando los riesgos inherentes a la inversión.

Y la educación financiera?

El objetivo principal de la CNV con esta ampliación es fomentar el ahorro y la educación financiera desde edades tempranas, preparando a las nuevas generaciones para tomar decisiones económicas informadas. La normativa resalta que este acceso temprano y supervisado a herramientas de inversión promueve hábitos responsables y acerca a los jóvenes a un mercado más moderno. Además, indirectamente, impulsa a los propios padres a involucrarse y capacitarse en estos instrumentos para poder monitorear adecuadamente las inversiones de sus hijos.

La normativa establece que las operaciones deben ser de contado y que existe un límite de monto para los ingresos de fondos a estas cuentas, atado al equivalente de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mensual. Esta regulación especial para menores de edad excluye la posibilidad de invertir en fondos comunes cerrados o aquellos destinados a «inversores calificados», enfocando la participación en instrumentos más tradicionales y de menor complejidad.

La medida trae implícito el tema sobre la necesidad de incluir la educación fianciera en las escuelas de manera oficial. Para cuándo?