Acto oficial por los 50 años del golpe

La Municipalidad de Nueve de Julio anunció que la realización del acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tendrá una relevancia histórica particular al cumplirse medio siglo del quiebre institucional de 1976. La ceremonia busca recordar el inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, un periodo que se extendió hasta 1983 y dejó una huella profunda marcada por la censura y la represión ilegal.

El encuentro central tendrá lugar este martes 24 a las 10:00 horas en la Plaza Italia, donde se espera la participación de autoridades locales, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos. Según destacaron desde el municipio, esta conmemoración de las cinco décadas del golpe representa una oportunidad para reafirmar los valores democráticos y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en un espacio de reflexión colectiva.

Ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas no sean favorables, los organizadores han previsto un plan de contingencia. En ese caso, la ceremonia se trasladará al Pasillo de la Memoria, ubicado en el interior del Palacio Municipal, para asegurar que el homenaje pueda desarrollarse sin interrupciones.