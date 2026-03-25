Acto oficial por el día de la Memoria

Nueve de Julio recordó este lunes el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La ceremonia oficial, realizada en la Plaza Italia, marcó el 50.º aniversario del inicio de la última dictadura militar en Argentina, un hito que movilizó a autoridades locales, instituciones y vecinos.

La intendente municipal, María José Gentile, encabezó el acto junto a miembros de su gabinete y del Concejo Deliberante. Tras los acordes del Himno Nacional y un respetuoso minuto de silencio, la jefa comunal y el presidente del legislativo local, Esteban Naudín, rindieron homenaje a las víctimas locales del terrorismo de Estado. Una ofrenda floral fue colocada frente al monolito que mantiene vivos los nombres de Mercedes Bogliolo, «Mimí» Gassman y María Esther Infesta, las tres mujeres nuevejulienses desaparecidas durante el régimen.



Durante su discurso, Gentile propuso un ejercicio de «honestidad» sobre los aprendizajes de estas cinco décadas. La mandataria destacó que, si bien el país ha logrado consolidar la Constitución y el voto como las únicas herramientas para resolver disensos, todavía persisten desafíos culturales profundos. Según explicó, la sociedad ha pasado del silencio impuesto por la fuerza en 1976 a una suerte de «sordera elegida», donde el uso de la palabra funciona a menudo como un muro que anula al que piensa distinto en lugar de tender puentes. La intendente advirtió que la soberbia es la antesala del autoritarismo y que el diálogo representa el único camino genuino hacia la justicia.



La jornada concluyó con una nota artística cargada de simbolismo histórico. Martín Dufou interpretó «El Aromo», de Atahualpa Yupanqui, censurado y la perseguido durante los años de plomo.