AC/DC vuelve a la Argentina

La legendaria banda australiana confirmó oficialmente su regreso al país después de dieciséis años de ausencia, en el marco de su aclamado «Power Up Tour».

La cita con el histórico grupo liderado por Angus Young en la guitarra y Brian Johnson en la voz está pautada para el lunes 23 de marzo de 2026 y tendrá lugar en el mítico Estadio Más Monumental de River Plate, el mismo escenario donde la banda grabó su icónico álbum en vivo Live at River Plate. Este show se integrará a una etapa regional de la gira que también incluye paradas en Santiago de Chile, São Paulo y Ciudad de México.

La formación que pisará suelo argentino se completa con Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo. Además, se anunció que la banda invitada que abrirá la noche será la agrupación estadounidense de hard rock The Pretty Reckless.

En cuanto a las entradas, la venta estará disponible para todos los medios de pago a partir de las 10 de la mañana del próximo viernes 7 de noviembre, exclusivamente a través de la plataforma oficial All Access. Es importante destacar que, a diferencia de otros espectáculos, no se ha programado una instancia de preventa bancaria exclusiva para este evento, y se ha establecido un límite de cuatro tickets por usuario para la compra. La productora a cargo del show es DF Entertainment.