AC/DC hizo temblar Melbourne

El concierto de AC/DC en Melbourne, Australia, que marcó el inicio de la etapa australiana de su gira «Power Up» en noviembre de 2025, fue tan potente que hizo temblar literalmente el suelo, generando actividad que fue registrada por los sismógrafos locales.

El fenómeno ocurrió durante su actuación en el Melbourne Cricket Ground (MCG), donde los instrumentos del Centro de Investigación Sismológica de Australia, ubicados a unos tres kilómetros del recinto, detectaron vibraciones en el rango de dos a cinco hercios. El científico jefe del centro, Adam Pascale, explicó que los sismógrafos captan el movimiento del suelo, no solo las ondas sonoras del aire. Esta actividad es generada por una combinación de factores: las poderosas vibraciones que los altavoces transmiten directamente a través del terreno y, de forma crucial, la energía cinética de la multitud saltando y moviéndose en sintonía.

Según los expertos, este salto colectivo de los miles de fanáticos amplifica la señal sísmica lo suficiente como para ser detectada, e incluso fue perceptible para algunos residentes que se encontraban a varios kilómetros de distancia. Si bien el centro ha registrado anteriormente vibraciones en eventos masivos, como finales deportivas, el nivel de intensidad alcanzado por el rock de la banda australiana fue notable, aunque se mencionó que los espectáculos de Taylor Swift de 2024 en el mismo estadio generaron las señales más grandes. Este inusual fenómeno científico subraya la magnitud y el impacto físico que AC/DC sigue teniendo en sus conciertos.