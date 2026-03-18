ABSA: Aviso por mantenimiento en Planta Potabilizadora

ABSA anunció que hoy miércoles 18 realizará trabajos de mantenimiento esenciales en el equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora de Nueve de Julio. Según informó la compañía, estas maniobras técnicas están programadas para desarrollarse durante la mañana y podrían afectar el suministro normal en toda la localidad.

Las autoridades advirtieron que, mientras duren las tareas, los usuarios podrían experimentar episodios de baja presión y turbiedad en la red. Ante este escenario, se ha solicitado a la población que tome los recaudos necesarios y realice una reserva previa de agua para cubrir las horas de afectación. Asimismo, se instó a los vecinos a priorizar el recurso para el consumo humano y la higiene personal, evitando cualquier actividad no esencial que demande un gasto excesivo de agua hasta que el servicio se normalice por completo.

En el caso de detectar que el agua sale turbia al abrir los grifos, la recomendación oficial es dejarla correr unos instantes hasta que recupere su transparencia habitual antes de utilizarla. Para reportar cualquier inconveniente técnico durante la jornada, la empresa mantiene habilitada su línea de asistencia gratuita al 0800-999-2272, además de sus canales de atención en redes sociales a través de Facebook y Telegram.