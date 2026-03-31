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Abril llega con corte de energía programado

La CeyS Mariano Moreno anunció un corte de energía para este miércoles 1 de abril, que va a afectar el sector de la ciudad delimitado en la imagen. El corte, que responde a tareas de mantenimiento preventivo en la red, se llevará a cabo en una franja horaria que se extenderá desde las 12:00 hasta las 13:30 horas.
Desde la empresa se señaló que el objetivo de estas maniobras es garantizar la estabilidad del sistema y prevenir fallos imprevistos en el futuro cercano. Sin embargo, el cronograma de trabajos permanece sujeto a las variables meteorológicas. En caso de presentarse condiciones climáticas adversas que pongan en riesgo la seguridad de los operarios o la integridad de los equipos, las tareas serán suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso.
Se recomienda a los usuarios de la zona afectada tomar las precauciones necesarias durante el periodo de desconexión.

 

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