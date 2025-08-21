Abriendo el paraguas

Referentes de distintas entidades vinculadas al agro expresaron su preocupación por las consecuencias que traerá la crítica situación hídrica que atraviesa el Partido de 9 de Julio, algunas de las cuales ya se estan sintiendo.

Lisandro Torrens (INTA 9 de Julio), Nicolás Romano y Hernán Vázquez (Círculo Ing. Agr), Cristian Ares ( Vice Pte. Soc Rural), Nicolás Capriroli (Funuesa) y Fernando Meoli (Aapresid 9dj-Casares) brindaron una conferencia de prensa expresando que la situación resiente la producción de todo el partido, ya se está generando un stress financiero lo cual trae preocupación por la economía local. Además hicieron un fuerte reclamo para que tanto Nación como Provincia y Municipio intervengan con ayuda de máquinas viales. Advirtieron que la cadena productiva se resentirá.

El INTA local informó sobre el último mapa relevado, que además de exhibir la cantidad de hectáreas anegadas, revela sobre la cantidad de caminos rurales intransitables producto de la presencia de agua.