La Justicia respalda el reclamo de Emiliana Chávez ante IOMA

En un giro determinante para su batalla legal, Emiliana Chávez informó que la pericia médica oficial confirmó la gravedad de su cuadro de salud y la urgencia de recibir el tratamiento solicitado. El informe, presentado por el Dr. Oscar I. Rudoni ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes, ratifica que Chávez padece el Síndrome de Ehlers-Danlos, una condición genética que afecta el tejido conectivo y ha provocado un deterioro severo en su funcionalidad motriz.

El perito oficial fue categórico al validar la necesidad de un tratamiento integral que incluye la estimulación magnética transcraneal para reducir el consumo de opioides, el suministro de suplementos nutricionales y la provisión indispensable de una scooter motorizada para asegurar su autonomía. El documento judicial destaca que el tratamiento cuenta con el aval de la ANMAT y subraya que no resulta ético proponer alternativas económicas cuando está en juego la calidad de vida de una persona con discapacidad severa.

Finalmente, Chávez enfatizó que el proceso judicial contra el IOMA no busca privilegios, sino el cumplimiento efectivo del derecho a la salud. Con este respaldo médico, la demandante busca asegurar las prestaciones necesarias para preservar su integridad física y dignidad frente a una enfermedad poco frecuente y altamente discapacitante.