Vanesa Paladino: “Habrá cosas, por ahí, que es mejor que no se conozcan»

La denuncia penal por violencia de género, abuso institucional y abuso de autoridad contra Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) fue ampliada en sus detalles por la propia denunciante, Vanesa Paladino en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). El hecho ocurrió el 8 de enero pasado en las oficinas de la CEyS y fue anticipado por este medio (Ver: “Vecina denunció penalmente al presidente de la CEyS”).

La denuncia de Paladino ante la Fiscalía de 9 de Julio menciona que se presentó en la Cooperativa solicitando copia escrita de los reglamentos de los servicios sociales que abona mensualmente en su factura de energía eléctrica (de sepelios, ambulancia y telemedicina).

En el diálogo radial ratifica que en mesa de entradas solo le entregaron “el reglamento del servicio de sepelios y fue derivada a otra oficina para obtener el resto de la documentación. Allí, siempre de acuerdo al relato judicial, fue atendida por personal de la Cooperativa que le entregó únicamente un folleto informativo del servicio de ambulancias y le negó el reglamento del servicio de telemedicina, argumentando supuestas “instrucciones del INAES”.

Preguntada si lo relatado allí se ajustaba a lo ocurrido respondió afirmativamente: “Cuando me entregan en la oficina de arriba lo que sería el de ambulancias, yo lo llamo panfleto o folleto, porque no tenía ni fecha ni firma ni nada. Ese es mi primer cuestionamiento, de cómo me puedo regir con un reglamento que no sé cuándo se firma, porque uno de los artículos, que es el último, dice que queda sujeto a modificaciones” y agregó: “no había otra cosa para que me dieran más que ese folleto, que supuestamente es alguno que se repartió alguna vez con las facturas de gas. Cuando ellos creían que, bueno, chau, que yo ya me iba a ir, le digo: no, me está faltando el de telemedicina. Y ahí es donde me explican que no tiene la obligación la cooperativa de generar o crear reglamentos con respecto a los servicios, y me habla del INAES”.

El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) es un organismo del Estado encargado de promover, desarrollar y regularla acción cooperativa y mutual en todo el país, asegurando, entre otras cosas, que las cooperativas cumplan con los principios de participación democrática. También fiscaliza y controla las cooperativas y brinda asistencia técnica y financiera para su funcionamiento.

La docente y concejal por La Libertad Avanza agregó: “desconozco específicamente todas esas cuestiones, pero lo único que sé es que, si estás cobrando un servicio, en algún lado tiene que estar escrito qué es lo que das. Quiero saber qué pago, si puedo llamar una vez, dos veces, quince, veinte, cuarenta, por la cabeza, por los pies “(se refiere al servicio de telemedicina). A partir de ese momento se da la intervención del presidente de la Cooperativa, Matías Losinno que adoptó una actitud intimidante y hostil, intentando darme una explicación verbal, a lo que respondí que a mí no me sirve una explicación verbal porque si interpreto mal, no me estás comunicando porque no siempre uno interpreta igual que lo que el otro dice y se puede justificar que yo entendí mal. Y yo lo quiero leer. Si algo no entiendo de lo que leo, te lo pregunto; eso no le gustó”.

Paladino agregó que su interés “es personal”. Y explicó que “es cierto que cuando uno inicia o se compromete con un grupo político para representar a la ciudadanía hay cuestiones que desconoce y las tiene que empezar a conocer porque si no el compromiso no se lleva adelante. Yo asumí un compromiso y a mí si alguien me viene a preguntar algo que desconozco, lo primero que voy a intentar hacer es tener conocimiento fehaciente de las cuestiones.”

Además, continuó explicando una situación que la incomodó: “Losinno alegó que me lo estaba explicando verbal e hizo toda una asociación de personas que las sacó todas de su imaginario, porque yo jamás le nombré a nadie, y yo no sé si el enojo de él deriva de, puntualmente porque le solicité, que dejara de tocarme, porque él cuando te habla, te toca. No digo que sea malintencionado, pero llegó un momento en que me molestó que me tocara. Entonces, se lo dije ‘por favor, dejá de tocarme’”.

También Paladino relata con lujo de detalles la solicitud de firmar el libro de quejas, cosa que hizo dejando constancia del episodio.

“Habrá cosas, por ahí es mejor que no se conozcan, yo quería conocerlas. Habrá gente que no le interesa conocer, bárbaro. Yo no cuestiono a quién no le interese, pero a mí me interesa y sé que podía solicitarlo y que debía tenerlo. Bueno, a hoy, no los tengo”.

La actual concejal agregó: “al día siguiente, presenté una nota elevada a los síndicos para que me otorgaran las copias. Al día de hoy, no tuve ni un llamado para la entrega de los reglamentos, ni una respuesta formal, nada. Al día de hoy, igual que el primer día. Por eso decidí lo que decidí, que fue, la acción judicial”.

Mi objetivo es que cada uno de los que vamos a solicitar algo seamos bien atendidos. Podemos ir con un reclamo por desconocimiento que lo es y nos justifiquen que no lo es. Pero la atención es lo mínimo. La buena atención es lo mínimo de quien nos presta el servicio. Mayormente, lo que hacemos es adherir al servicio, que además es único, la luz y el gas es único, no es que estamos eligiendo entre diez. Por lo tanto, vos adherís a ese servicio porque lo necesitas. Yo también desconozco un montón de normativas que rige la cooperativa eléctrica y un montón de otros organismos, como todos, Entonces, lo primordial es eso, la buena atención. Y segundo, evitar, estas situaciones de violencia, porque, si bien no hubo violencia física, porque nadie golpeó a nadie, que a vos te traten así, que a vos te arranquen las cosas de la mano, que no me habían preguntado cómo me llamaba, pero él ya sabía quién era, con qué grupo yo participaba políticamente. Todo. O sea que, ya debe haber venido con una presunción de algo que no fue mi intención. Igual le manifesté que iba por mí misma, que era usuaria y que era abonada. Pero, no le sirvió, no le alcanzó”.