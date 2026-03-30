“4deCopas-gate”: ni freezer, ni cajonera

Por Juan M. Jara



Como una serie de cualquier plataforma, esta semana hubo nuevos episodios del “4deCopas-gate”. Luego del estreno del fin de semana de la clausura y el ruido generado por la exposición pública del caso, llegó el tiempo de reuniones conciliatorias, declaraciones en sede judicial y una tensa calma, con jugadas de partida de ajedréz. Ya además, sugestivos movimientos de mobiliario, en especial, freezer y cajonera.

Siguiendo el orden de los acontecimientos, el miércoles se concretó la reunión, en sede municipal, entre las partes involucradas. Arrancó tensa, terminó un poco menos. De un lado estaba uno de los dueños del local y Pedro Parera,el abogado que los representa. Del otro, la Intendente Gentile, el Secretario de Urbanismo Martín Banchero, Walter Depaoli, responsable del área de Seguridad y una encargada de la oficina de Habilitaciones.

Al comienzo, básicamente, cada parte fijó su posición. Después de un deambular discursivo, el Municipio terminó reconociendo falencias que tiene en los procesos de inspección, labrado de actas, etc. Jugaron la carta de las denuncias de vecinos por ruidos y música fuerte. Del otro lado manifestaron también que muchos otros vecinos apoyan al establecimiento y que el municipio deberia cambiar su forma de encarar los vinculos con el comercio en general, es decir, ayudar en vez de perseguir. En definitva, se acordaron unos lineamientos para los días jueves con algo más de permiso para viernes y sábados en cuanto al horario.

El momento tenso llegó cuando Banchero tiró sobre la mesa el hecho que en junio vence la habilitación del local y, a la hora de renovarla, habrá que ver como pesan las denuncias. Y acá fue importante la presencia del abogado del comercio porque marcó que, si eso llegase a ocurrir, se invocará una ley superior en defensa del derecho al trabajo. Miradas cruzadas y música de tensión, cual dos duelistas frente a frente en una polvorienta calle de un pueblo del lejano oeste…bonaerense.

Y se dejó en claro que, si el Juez dicta la nulidad de la proceso de sanción que derivó en la clausura por 72 horas, se abría la puerta, no para ir a jugar sino para iniciar un reclamo al municipio por lucro cesante y/o daños y perjuicios. Lo cual sería un golpe de gracia a un proceso en el cual todo se hizo mal.

El jueves estaban citados a prestar declaración testimonial el inspector Geréz y el agente policial que lo acompañó la noche del incidente. El policia asistió y, básicamente, dijo que tan sólo lo llevó al inspector. Esa era su orden y su función. Geréz, en cambió, no se presentó.



El viernes se conoció que no declaró porque está con licencia médica y, por 40 días, se suspenden las actuaciones judiciales hasta tanto esté en condiciones de declarar. Sugestiva licencia. Será un oportuno golpe de freezer al tema para ver si las arenas del tiempo se lo llevan hasta la tierra del olvido? Por las dudas, la cajonera ya está disponible. Otro movimiento erróneo que suma más carga a un caso que hace agua por todas las bandas.

Las preguntas incómodas

Lo concreto es que el caso expuso falencias notorias en el andamiaje municipal. Y surgen las preguntas que, para algunos pueden ser incómodas, pero son absolutamente obligadas. Geréz no estaba en condiciones de ejercer su función, el video le expuso con crudeza: nadie lo notó?

Sus superiores, desde el inmediato hasta el supremo, no lo notaron? Menciono esta cuestión por lo que nos habia expresado una fuente municipal la semana pasada al confirmar que a Gérez “ya se le comunicó que no va a estar más afectado a nocturnidad. Era una decisión que ya se venía barajando y esta situación (la del “4 de Copas”) terminó de acelerar las cosas”. Y acá cabe otra pregunta: Por qué los tiempos de reacción del municipio parecen ser los de una babosa?

Pero cuidado que tampoco Geréz puede ser el cordero de ofrenda a los dioses, el chivo expiatorio. La otra pregunta incómoda sigue siendo: a quién o para qué es funcional un inspector que no estaba en condiciones de hacer su trabajo en nombre del Municipio y estaba activo en la nocturnidad?

Los jefes de area, los funcionarios de los cuales dependía el inspector, no son responsables?

El caso es muy burdo, muy grosero. Alguien piensa que Geréz fue un “lobo solitario”?

Qué hay detrás de este incidente? Surgen las dudas sobre los eventuales usos y constumbres de la nocturnidad. Sea lo que sea que haya detrás del “4deCopas-gate” ha sentado un precedente. Eso está claro. Lo más claro en un hecho que cada vez se oscurece más. Como la noche .