18 de Octubre goleó y se define todo en la última

18 de Octubre goleó ayer por la tarde 4-0 a Dudignac en la quinta fecha del Torneo Mayor del Ascenso nuevejuliense y estiró una semana más la definición del campeonato. Defensores de La Boca ganó el sábado y conserva la distancia de 2 puntos. El próximo fin de semana se enfrentan mano a mano.

Defensores de La Boca superó el sábado a 12 de Octubre, conservando su liderazgo con 13 unidades. Los de Batistella esperaban resultados, pero 18 de Octubre cumplió con creces y llegará a la última fecha con 11 puntos.

En la sexta del Mayor, si se mantienen estas posiciones Defensores jugará una final ante el Provin por el Ascenso ida y vuelta, ya que 18 de Octubre se adjudicó la primera parte del torneo. Si todo cambia, tendremos campeón de la segunda División Nuevejuliense 2026/2027.