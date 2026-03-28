YPF: el mérito se grita, la responsabilidad se calla

Por Javier J. Pappalardo

El conflicto por YPF no nació ahora. Tiene una fecha precisa y una decisión concreta: la expropiación de 2012, impulsada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Ese fue el punto de partida. Todo lo demás —juicios, estrategias, fallos— vino después.

Desde entonces, el expediente atravesó gobiernos, discursos y enfoques distintos. Pretender que un resultado puntual pueda ser apropiado como un logro individual no es sólo una simplificación, es, directamente, una forma de ocultar la complejidad del problema.

Lo curioso —aunque no sorprendente— es que en esa disputa por el mérito conviven, sin tensión aparente, quienes hoy celebran decisiones judiciales con quienes ayer adoptaron decisiones políticas que hicieron inevitable el conflicto. Como si el tiempo alcanzara para separar las consecuencias de sus causas. Como si el expediente no fuera, en definitiva, la narración exacta de esa secuencia.

Porque estos litigios no se ganan en conferencias de prensa ni en redes sociales. Se construyen en expedientes, en escritos técnicos, en audiencias donde lo que pesa no es el discurso sino la consistencia jurídica. Allí intervienen la Procuración del Tesoro, estudios internacionales y equipos especializados que trabajan lejos del ruido político.

¿Puede un gobierno incidir en la estrategia? Claro que sí. Puede orientar, priorizar, decidir. Pero no puede reemplazar la técnica. Y mucho menos convertir un resultado judicial en un trofeo político sin explicar el camino que llevó hasta ahí.

Del mismo modo, tampoco se puede borrar el origen del conflicto. Porque si el resultado se celebra, la causa también debe ser asumida. Y en este caso, el punto de partida no es opinable: está documentado, fechado y firmado.

Ahí es donde la discusión deja de ser política y pasa a ser algo más incómodo, pasa a ser institucional.

Porque lo que está en juego no es sólo quién se adjudica un resultado, sino quién se hace cargo de las decisiones que lo hicieron necesario.

En la Argentina, sin embargo, la lógica parece invertida. El mérito se amplifica. La responsabilidad se diluye. El resultado se grita. El origen se calla. Y sin embargo, hay algo que no cambia. El derecho no aplaude. El derecho registra.Y los expedientes no olvidan.