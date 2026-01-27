Vivir cerca del infierno

La basura y por consecuencia el basural, siguen dando que hablar y lo seguirán haciendo por mucho tiempo.Ya se sabe que los basurales a cielo abierto, y el de 9 de Julio es uno de ellos, carecen de medidas mínimas de seguridad por lo que puede encontrarse todo tipo de residuos, incluso patogénicos y peligrosos. Tampoco cuentan con la impermeabilidad de los suelos donde se establecen o la distancia adecuada respecto de las napas freáticas, los cursos de aguas superficiales, los centros urbanos u otras áreas con zonas de quintas de producción familiar, susceptibles de recibir los impactos derivados de estas instalaciones. El basural de 9 de Julio completa todos los casilleros descriptos y tiene un plus desagradable: los vecinos que viven en esas zonas cercanas. Uno de ellos Martín ‘Pilo’ Petraccaro expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sus padecimientos y los de su familia porque la quinta que habita está casi lindando con el basural: 400 metros.

“Estamos empeorando cada vez más” dice Petraccaro, que a pesar de todo la zona tiene una urbanización en crecimiento, con la instalación de nuevos comercios y loteos, pero no deja de mencionar la abandonada estación de ‘La Trocha’, “un espacio que da pena y que tendría que ser recreativo”.



En su descripción alude a la aparición en cantidad superior a lo normal de ratas y lauchas, roedores corridos por el fuego: “Tenes que combatirlas por tus propios medios” porque no hay planes de desratización a la vista. Vivir cerca del basural es convivir, al menos en estos días, casi en forma permanente con el humo y el olor que emana: “Cerras la casa e igual penetra el humo, se te llena la ropa y cortinas de olor”. Y recomienda una visita al lugar para observar la altura que toman los desechos.

Desalentado por los resultados hasta ahora refiere que: “Gestión tras gestión se va agravando; te prometen, te prometen (reitera), pero no hay solución, parece que nos toman por tontos”. No obstante, reprocha también los hábitos de algunos vecinos que van y tiran su bolsita o lo hacen en cualquier lado y la falta de control del municipio: “La gente tira la basura en cualquier lado”.

“Hasta que no nos juntemos todos” reflexiona, pero alude sin dudas a la clase política que debe encontrar una solución en conjunto para, paulatinamente ir corrigiendo el problema y disminuyendo los riesgos de contaminación ambiental y de salud pública. Un testimonio de una realidad que cada vez es más difícil tratar de esconder debajo de la alfombra.



