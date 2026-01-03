Verano 2026: Argentina y Brasil, los más buscados

A medida que se acerca la temporada estival, las familias argentinas ya están definiendo sus destinos para el verano 2026. Según el último informe de la consultora Focus Market, la Costa Atlántica argentina y Brasil son las opciones más buscadas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin embargo, las fluctuaciones en el tipo de cambio han influido significativamente en las decisiones de viaje, afectando las preferencias de los turistas.

En la primera mitad del año, muchos argentinos aprovecharon un tipo de cambio favorable para adelantar reservas de viajes al exterior. Sin embargo, tras la reciente corrección cambiaria, este comportamiento comenzó a revertirse. “El encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte importante de la demanda se volcara al turismo local. Esto se reflejó en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintos destinos del país», explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

La Costa Argentina: el destino más buscado

El informe destacó que, dentro de las opciones nacionales, la Costa Atlántica (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Necochea, entre otras) sigue siendo la opción preferida para las vacaciones de verano. Para una familia tipo, las 14 noches de vacaciones en Mar del Plata con vuelo directo y estadía en un hotel de tres estrellas tienen un costo de aproximadamente $5.121.156, lo que representa un incremento del 4% respecto al mismo período del año anterior.

Para quienes prefieren paisajes distintos a la playa, las opciones más solicitadas incluyen destinos como la Patagonia, Cuyo, el Noroeste Argentino y las Sierras de Córdoba. Bariloche, por ejemplo, se posicionó como la segunda opción nacional más buscada, con un costo estimado de $7.693.084 para 14 días de alojamiento y vuelos. Esto representa un aumento del 28% en comparación con el año pasado. En tercer lugar, Mendoza se destacó como uno de los destinos preferidos, con un precio estimado de $3.601.467.

Costos de las vacaciones internacionales

En cuanto a destinos internacionales, Brasil sigue siendo el país más solicitado por los argentinos. Las opciones más populares son Río de Janeiro, Florianópolis, Buzios y Salvador de Bahía. Para una familia de cuatro, el costo de unas vacaciones de 14 días en un hotel de tres estrellas en Río de Janeiro es de aproximadamente $8.412.283, lo que representa un aumento interanual del 6%.

El informe también destacó el crecimiento de otros destinos internacionales. Por ejemplo, Punta del Este en Uruguay alcanzó un costo de $10.978.158, con un aumento interanual del 32%. En cuanto a Chile, que subió al tercer lugar en las preferencias de los argentinos, el costo de unas vacaciones en este destino es de $7.362.873.

Tendencias para el verano 2026

De cara al verano, se observa un cambio en las preferencias de los argentinos, que priorizan viajes más cortos y cercanos. “Los hogares están adoptando una actitud más cautelosa en cuanto al gasto y, por lo tanto, están optando por escapadas más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas más flexibles”, concluyó Di Pace.

El verano 2026 promete ser una temporada de vacaciones marcada por un interés creciente en destinos nacionales, principalmente debido al impacto de la corrección cambiaria en los costos de los viajes internacionales. Sin embargo, Brasil sigue siendo una opción destacada, mientras que las familias argentinas también se inclinan por alternativas más cercanas y accesibles.