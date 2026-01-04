Vecinos de Morea reclaman por la luz

En una carta titulada “Privilegio para algunos o solo favores?”, vecinos autoconvocados de la localidad de Morea expresaron su malestar por el deficiente servicio eléctrico que reciben por parte de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac, además del trato desigual que, según marcan, obtienen algunas personas de la localidad. La carta expresa lo siguiente:

“ Algunos vecinos de Morea, desde hace muchos años nos venimos preguntando si la cooperativa eléctrica de Dudignac tiene el mismo criterio para todos sus asociados o algunos reciben privilegios? O será que el gerente por un llamado que le hacen algunas personas se DERRITE DE AMOR y le perdona varias facturas adeudadas y no le cortan la luz? La verdad, es que es una falta de respeto para todos los asociados, que encima de pagar fortuna y que brindan un mal servicio eléctrico a algunas personas les perdonen que deban muchas facturas y al resto con una sola que adeuden le cortan el servicio enseguida. Cómo puede ser que varias personas deban más de 6 boletas y el gerente no les corte el servicio? Vienen boletas muy elevadas de valor pero le cortamos la luz solo a algunos. Creemos que es una irresponsabilidad del sr. Angel, que pasen estas cosas… Cada vez que caen dos gotas el servicio eléctrico se corta y si se corta un cable, ponen palos nuevos que se cayeron después las boletas vienen muy abultadas pero claro si les avisan que en la localidad no hay luz corremos con la suerte de que contesten o 5hs después o respondan NO SABÍAMOS QUE NO HABÍA LUZ en Morea. Tenemos esperanza que en este 2026, las cosas cambien y además de brindar un buen servicio, empiezan a tener el mismo criterio para todos y si debes dos facturas le corten a todos por igual hasta que regularicen la deuda completa. Acá todos somos iguales. Feliz 2026 para todos!!!.”

El reclamo lleva la firma de Vecinos Autoconvocados de Morea