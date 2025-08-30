Vanesa Paladino: «Hay una necesidad en la gente en ser escuchada y ser tenidos en cuenta»

Desde marzo de este año, cuando comenzó el período escolar, Vanesa Paladino conoce de cerca las dificultades para llegar a dar clases y dirigir una escuela como es la del Paraje ‘La Corona’. Es que al mismo tiempo empezaba lo que se llama emergencia hídrica con sus trasformaciones -todas negativas- para la llamada ruralidad: docentes, alumnos, familias, trabajadores del campo, productores, transportistas, etc. todos atravesados por un mismo problema. Hoy lanzada a la política contó en Temprano para Todo (Supernova 97.9) porque se lanzó a ese objetivo y ofrece como carta de presentación que toda su trayectoria estuvo y está emparentada con las escuelas rurales.