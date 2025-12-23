Vandalismo en obra de la CEyS

La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CEyS) ha denunciado un reciente acto de vandalismo y hurto ocurrido en la obra de la planta de presurización de gas, ubicada en la intersección de las calles Cardenal Pironio y Sargento Cabral. Durante el incidente, personas cuya identidad aún se desconoce sustrajeron elementos críticos para la seguridad vial, incluyendo balizas de señalización de baches, cables y lámparas. Asimismo, los responsables destruyeron las luces destellantes amarillas, lo que provocó la inutilización total del sistema de advertencia en la zona.

Desde la institución se enfatizó que, si bien el material afectado carece de un valor comercial significativo, cumple una función indispensable para la protección de peatones y conductores que transitan por el sector. Por este motivo, la cooperativa manifestó su firme repudio ante estos hechos, señalando que estas acciones no solo generan un perjuicio material a la entidad, sino que representan un peligro directo para la seguridad de toda la comunidad.

Finalmente, la CEyS hizo un llamado a la colaboración ciudadana, solicitando a los vecinos que se comuniquen con las autoridades ante cualquier movimiento sospechoso en las inmediaciones de las obras. Esta petición refuerza la importancia de resguardar los bienes públicos y compartidos como una medida fundamental para garantizar el bienestar colectivo.