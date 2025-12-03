La Municipalidad de Nueve de Julio anunció una campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), una enfermedad viral endémica en la región, transmitida por el «ratón maicero». La vacunación, recomendada para personas de 15 a 64 años (excepto embarazadas, lactantes o inmunocomprometidos), se llevará a cabo en dos fechas específicas: el martes 16 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de diciembre en el CAPS Luján.

Para recibir la dosis, es obligatorio solicitar turno previo llamando al 610038 (CIC) o al 610033 (CAPS Luján).Se aclara que los vecinos pueden inscribirse en cualquiera de estos centros o en otros CAPS, sin restricción de barrio. Además, se recuerda que, para facilitar el acceso, el CIC y el resto de los CAPS ofrecen servicio de vacunación vespertino de lunes a jueves, entre las 13 y las 18 horas.