Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en dos fechas específicas y lugares: el martes 16 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de diciembre en el CAPS Luján.

La FHA es una enfermedad viral causada por el virus Junín, transmitida principalmente por el contacto con roedores infectados, como el «ratón maicero». Dado que 9 de Julio es considerada zona endémica, la vacunación de calendario está recomendada para personas de 15 a 64 años, salvo en casos de embarazo, lactancia o inmunocompromiso.

Para recibir la vacuna, se requiere comunicarse previamente a los siguientes números: 610038 (CIC) o 610033 (CAPS Luján). Se aclara que los vecinos pueden inscribirse para la vacunación en cualquiera de los CAPS disponibles o en el CIC, sin restricción por domicilio.

Además, se recuerda que el CIC ofrece servicio de vacunación durante la tarde, de lunes a jueves, de 13 a 18 hs, al igual que los demás Centros de Atención Primaria de la Salud. Esta extensión horaria reciente busca facilitar el acceso a la vacunación para quienes no pueden asistir en la mañana.