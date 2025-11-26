Urgente reparación de calles clave en Ciudad Nueva

El Bloque de Unión por la Patria ha elevado un Proyecto de Comunicación ante el Concejo Deliberante de 9 de Julio, demandando la reparación inmediata de la intersección de las calles Ameghino y Rastreador Fournier, específicamente en la zona donde ambas arterias cruzan las vías del ferrocarril Belgrano.

La iniciativa surge a raíz de la notoria falta de mantenimiento y deterioro de la calzada en este punto. Según argumenta el bloque, el mal estado de la intersección no solo dificulta severamente la circulación de vehículos y peatones, sino que también genera potenciales riesgos para la seguridad vial.

Se destaca que la necesidad de una intervención es crucial debido a la importancia estratégica de estas arterias. Las calles Ameghino y Rastreador Fournier constituyen dos de las vías de acceso y egreso más transitadas del barrio Ciudad Nueva, lo que intensifica el riesgo de accidentes y congestión debido a las malas condiciones de transitabilidad.

Mejorar esta infraestructura es considerado esencial para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y fluidez para la gran cantidad de vecinos y vehículos que utilizan diariamente este cruce.