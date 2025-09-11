Una mugre a cielo abierto

Por Redacción Extra

Vecinos de la zona de la calle Quinquela Martin y 25 de mayo hicieron saber su descontento con el basural a cierto abierto que, si bien es “histórico”, esta semana llegó a su punto de máxima tolerancia con la aprición de un cadáver de un caballo entre todo tipo de basura.

Es la última calle, un camino rural que hoy es la linea que divide esa extensión que se ha poblado rápidamente en la última década, y el campo.

Este basural improvisado está casi sobre el cruce de este camino rural y la calle 25 de Mayo. Un ejemplo del descuido y la total falta de empatia de quienes se llegan hasta ahi para dejar su basura, la que sea. Desde la “bolsita” hasta el animalito que murió. Gente mugrienta, asi de simple. No hay otro calificativo.

Porque no es una calle por donde pasa el servicio de recolección de basura. En ésta no se le puede echar la culpa al Municipio. Porque quien se llega hasta ahi bien puede hacer un tramo más hasta el basural, si es que no puede tener esos residuos en su casa. Remarcan que entre las botellas vacias se ven etiquetas de muy buenas bodegas y añadas. Y un caballo al que tuvieron que arrastrar o cargar y llevarlo hasta ahi. Habrá que poner alguna cámara para captar e identificar a quienes utilizan ese espacio como basurero personal. Una vergüenza.