Un paseo por las ferias

(por Mónica Gómez)

La producción local a pequeña escala es un gran impulso para la economía regional, los productores se acercan a los puntos de ferias asignados por la municipalidad y despliegan las variedades de productos que elaboran. Estas ofertan van desde conservas, o elaboraciones como panificados, hasta verduras de las chacras o carne de animales certificadas. Todo lo que allí se ofrece lo elaboran y producen las manos de los misioneros. Esta iniciativa está destinada fundamentalmente a proporcionar a los vecinos alimentos de calidad, a menor costo convirtiéndose en una cadena de cooperación entre los ciudadanos.

Cada lugar que he visitado tiene una feria de la cual no me pude resistir. En compañía de las pequeñas, recorrerlas, conocer los sabores locales y maravillarte con la variedad de productos es un plan ideal para compartir en familia. Descubrimos la gastronomía local y exploramos los sabores en su estado natural. Los colores se mezclan con los aromas y despiertan los sentidos. Para mi vivirlo junto a mis hijas hace que me maraville por partida doble, la experiencias bajo la mirada de un niño, es más sensorial y te lleva a descubrir la habilidad de los más chicos por la asociación de sabores o el interés de ellos por la manera de cultivo o producción. Ellos bajo su curiosidad hacen de cada visita una aventura.

Aprovechando los días de descanso como domingos para disfrutar de un buen paseo por las ferias del barrio es casi un ritual. La selección de las frutas y verduras que serán la provista de la semana, la charla con los productores, probar nuevos sabores y aprender de la mano de los que producen el fruto recetas que son parte de la tradición colectiva del lugar, se torna una excursión sin duda. Las ferias franca de Posadas son proyectos que ponen en valor el alimento y a los trabajadores. Dar a conocerlas y estimular su crecimiento es el puntapié a que la producción de los pequeños productores sea provecho de más familias. Acercar alimentos de estación, producidos de forma sustentable y con precios accesibles se convierte en propuestas convenientes.

No hay nadie que conozca mejor el producto que aquel que lo elabora, aquel que lo produce, que lo gesta. Es esencial escuchar de la boca de aquellos que lo extraen de la tierra de qué forma se puede aprovechar su sabor. Son los principales agentes en la cocina y crean las preparaciones de las maneras más rebuscadas. Así es como se aprende de cada producto.

La receta de hoy intenta acercar a los niños a todo consumir todo los productos que se pueden compara en las ferias de forma divertida y saludable. El desayuno es un muy buen momento para incorporar sabores nuevos así que estos PANCAKES van a ser tus aliados.

PANCAKES SALUDABLES

Necesitas:

Bananas 2 unidades

Leche 50 cc.

Azúcar rubia 120 gr.

Harina 0000 350gr.

Aceite 25cc.

Huevos 1ud.

Polvo de hornear 1 pizca

Mermeladas, frutas y cereales para acompañar.

Procedimiento:

Pisar las bananas hasta formar un puré, agregar el azúcar rubia, los huevos, el aceite hasta integrar todo. Incorporar los secos y alternando con la leche, dejar reposar en la heladera por media hora y cocinarlos en sartén caliente con manteca para que no se pegue. Una vez listos acompañarlos con mermeladas y frutos secos.