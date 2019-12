Traverso: “Vienen años mejores para todos los argentinos”

El senador de la Cuarta Sección por el Frente de Todos trazó para Cuarto Político un balance de este año que se cierra y las expectativas ante los gobiernos de Alberto Fernández en Nación y Axel Kicillof en la Provincia. “Se ve que hay una especie de renovación de la esperanza”, destacó.

El senador provincial Gustavo Traverso consideró que 2019 fue un año “extremadmente doloroso para el conjunto de los argetinos y los bonaerenses. La crisis económica marca la mayor parte del transcurso del año, con una rofundización muy fuerte de la recesión que se veía venir desde 2016 en adelante. La crisis de 2019 fue muy fuerte: tarifazos, despidos, corridas cambiarias, altas tasas de interés con una quiebra del sector productivo que llevó a situaciones muiy delicadas de todos los argentinos. Eso tuvo su reercusión en las elecciones de agosto y octubre”.

“Fue un año doloroso con consecuencias complejas para el conjunto de la sociedad”, añadió Traverso quien destacó que “ahora empieza otro proceso. Hay que ponerse de pie y trabajar para sacar al país y a la provincia adelante”.

De esta manera el legislador provincial trazó para Cuarto Político un balance de este año que está por cerrar y las exectativas de lo que se viene, como también un análisis de las primeras medidas de los gobiernos nacional de Alberto Fernández y Axel Kicillof en la Provincia, sobre las cuales consideró que “han tenido un amplio consenso e impactado bien en la comunidad y en los mercados de capitales. Uno ve que hay una especie de renovación de la esperanza. Hay que trabajar duro porque esto hay que ponerlo en marcha y hace falta no solamente mucha actividad política y de gestión sino de creación de consensos. El Frente de Todos vino para reconstruir entre todos una Nación que está devastada”.

– ¿En este aspecto el rol de la Legislatura y del Senado en la provincia va a ser clave para construir estos consensos?

– Sin dudas. Para aportar las herramientas que necesita el gobernador para gobernar, valga la redundancia, necesitamos construir mayorías en la Cámara y el Frente de Todos no tiene mayoría. Nos obliga a un ejercicio de debate y consenso importante.

Ya la semana pasada aprobamos las emergencias, pudimos aprobar ese paquete de medidas que el gobernador había enviado, con detalles, con retoques, pero aprobadas al fin y el gobernador ya tiene sus herramientas

Ahora viene la ley impositiva fiscal que es muy umportante ya que se determinarán los recursos que necesita el gobernador para afrontar no solamente la gestión, ya que la Provincia está en situación de bancarrota, sino el abordaje del pago de la deuda que crecuió exponencialmente en la getsión de Vidal. Este jueves tendremos la oportunidad de debatir ampliamente este tema en el recinto.

– ¿Con relación a las emergencias, qué se aprobó y como repercutirá esto en la vida de los bonaerenses, y en las políticas de acción del gobierno de Axel Kicillof?

– La gente debe comprender, primero, qué es una emergencia. La Nación Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen entramados políticos arcaicos, muy complejos para la ejecución práctica de la gestión. Para llama a licitación a una obra pequeña, por ejemplo, hay que llamar a una licitación hay que pasar por un proceso administrativo que a veces tarda años y cuando se aprueba la licitación y se adjudica la obra, los recursos asignados ya no existen, entonces la empresa asignada pide mayores costos. Comprar una vacuna, otro ejemplo, lleva una expediente de cuatro o cinco meses.

Hace ya algunos años que los presidentes y los gobernadores, piden, dentro del marco constitucional de la Nación y la Provincia, piden leyes de emergencia en determinadas áreas de la gestión.

Vidal gobernó con emergencias en lo administrativo, judicial, de infraestructura y seguridad y Axel Kicillof pidió tres emergencias más: social -que abarca lo alimentario y salud-, económica y tarifaria, en función de lo ocurrido en los cuatro años de María Eugenia Vidal siguiendo las políticas de Mauricio Macri, habían tenido un impacto altísimo de aumento de costos de las tarifas en los bolsillos de los bonaerenses.

Todo esto fue aprobado, ya hay señales importantes. Hay una mesa de diálogo con las empresas prestadores de servicios eléctricas que en realidad son una sola, porque tienen un solo dueño: Rogelio Pagano, con un congelamiento de tarifas por seis meses y una rediscusión de la escala tarifaria.

Las emergencias son herramientas para para agilizar la gestión, para poder llevar adelante y ejecutar políticas públicas efectivas. Algún día habra que discutir la organización burocrática del Estado ara reformarlas definitivamente.

-¿Cómo analizas las emergencias aprobadas en Nación y las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández que repercuten en la vida de los bonaerenses y medidas que tienen su correlato en la Provincia?

– La Ley de Emergencia y Solidaridad enviada por Alberto Fernández y que tuvo su sanción completa la semana pasada, tienen que ver con estas cuestiones y también están relacionadas con otra cuestión central que es la renegociación de la deuda. Se debe reestructura el prioceso de deuda generada por el gobierno de Mauricio Macri, pueda ser sustentable, se pueda pagar e impulsar el crecimiento de la economía.

Si no reactivamos la economía vía mayores ingresos a sectores más vulnerables y que produzcan impacto en el consumo generando crecimiento en el comercio y la industria, va a ser muy difícil en este contexto internacional, encender la economía en la Argentina. Todos esperamos que esto tenga su efecto rápido.

Veo mucha esperanza en las argentinas y los argentinos y en el pueblo de la provincia de Buenos Aires. A la gente se la ve con mucha preocuación pero se la ve esperanzada. Esperemos en esta Navidad que todos estos sueños se puedan cumplir.

Se ve con cierto entusiasmo el futuro, que va acambiar la pendiente. Una pendiente que venía para abajo, va a ir para arribar. Lo importante es cambiar el proceso de deterioro del aparato económico.

-¿Si bien los mayores esfuerzos en estos momentos están enfocados en la gestión, cómo es la continuidad en la construcción del Frente de Todos?

– Nosotros construimos un frente electoral. Ahora hay que construir una alianza de gobierno. En la gestión, en el correr de los días, se van a ir acomodando las situaciones. Hubo que definir un gabinete equilibrado y autoridades en la Legislatura y el Congreso. Empiezan ahora las reformas sustanciales y una serie de temas ue nos hacen mantener un ejercicio de construcción de esta alianza de gobierno.

– ¿Cómo analizan el posicionamiento de las entidades que representan a los productores agropecuarios y a los productores en torno al tema retenciones?

– Establecer impuestos es una tarea desagradable. Son imposiciones, la misma palabra así lo indican. La Argentina vive una situación de crisis y una emergencia enorme. Sacar las retenciones provocó una estampida de precios, en los alimentos fundamentalmente, y una inflación desenfrenada además de una caída fuerte de la recaudación que derivó en un megaendeudamiento que debemos pagar todos los argentinos.

Hoy se debe establecer equilibrio fiscal. No se puede gastar más de lo que entra. Para ello se debe mejorar el perfil de la recaudación y eso se logra tratando de cobrar a aquellos sectores que mejor posibilidad tienen de pagar. No sé si es justo o no, pero si sabemos que no debemos tirar de la soga de los que menos tienen. No podemos seguir aumentando las tarifas, el IVA o los ingresos brutos.

Se debe cambiar la ecuación de la matriz impositiva y fiscal de la Argentina y los que más tienen y los que más se han visto beneficiados con las políticas de los últimos cuatro años, deben hacer un mayor esfuerzo.

Entendemos que no todos son lo mismo.. No es lo mismo un productor de soja que de leche. No es lo mismo un productor de 50 hectáreas o 100 hectáreas que el de mil o cinco mil hectáreas. En eso también hay que construir equidad fiscal.

Sabemos que Alberto Fernández está charlando con las entidades agropecuarias para que el impacto fiscal sea proporcional a la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes.

Por supuesto que vamos a discurtir y tener encontronazos y debates, pero esto es la democracia. Nos tocó recuerar el gobierno porque la gestión anterior hizo muchas cosas mal entre eso desgrabar el impuesto a los sectores más poderosos de la Argentina.

Cuando se mira la caída de la recaudación en derecho de exportación, minería, sectores agropecuarios y sectores hidrocaburíferos, se va a ver a las empresas que mayor rentabilidad tuvieron, no solamente por la capacidad de generar divisas por una cuestión natural, de procesos productivos, siembra directa, de inversión y otras situaciones sino también por la megadevaluación que hubo. Pasar de un dolar de 9 pesos a 63 esos, beneficios a esos sectores exportadores en perjuicio de los asalariados, porque los salarios no subieron al ritmo de lo que subió el dolar.

“ESTAMOS COMPROMETIDOS CON ESTE PROCESO POLITICO”

A manera de mensaje, el senador Traverso sostuvo que “estamos comprometidos con este proceso político, estamos poniendo todo lo que haga falta. En esta semana vamos a estar poniendo todo el esfuerzo en la ley impositiva y fiscal para que el peso de los impuestos no caiga sobre los que menos tienen, estableciendo un sistema más progresista de los impuestos, pero entendiendo que desde la política y la militancia estamos trabajando duro para revertir esta situación”.

“Esperemos el año nuevo con esperanza y fe de que las cosas van a cambiar”, destacó.

“Creemos que lo vamos a revertir -añadió a renglón seguido Traverso- Quizás no con la expansión que hubo en 2003 pero estamos convencidos de que hubo un punto de inflexión y vienen años mejores para todos los argentinos”, concluyó.

(Cuarto Político)