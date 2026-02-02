Tormenta de tenis en Atlético y San Martín

Comenzó el Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis que organizan en conjunto San Martín y Atlético. Fueron 6 categorías, y juegan los mejores rankeados durante 2025. Este fin de semana se jugaron los cuartos de final y la semana que viene será la definición del torneo. El sábado se jugó en Atlético y el domingo en San Martín en donde, a pesar de una leve tormenta, se pudo completar el cronograma. Hubo mucho público, en plan familiar que incluyó alentar a los jugadores, tomar mates y comer algo rico en la cantina.

Los resultados en Primera fueron: Bargas venció a Perrotta, Coronel leganó a Rojas, Nakel Bracco a Artola y Nehuén Bracco a Castilla. Las semifinales serán Coronel vs Nakel Bracco y Bargas vs Nehuén Bracco.

En Segunda Echegorría venció a Taranto, Mascheroni a Herrero, Almada a Moglie y González a Fernández. Las semifinales las jugarán Echegorría vs González y Mascheroni vs Almada. En Tercera Russo superó a Alonso, Haugh a Arostegui, Zola a Hernández y Marano a Martín. Los cruces quedaron: Marano vs Zola y Russo vs Haugh.

En Cuarta, Medrano le ganó a Marini, Benedetti a Rodríguez, Brizuela a Salías, Rodoni a Pastor. Las semifinales son con Brizuela vs Medrano y Rodoni vs Benedetti.

En Damas A Guaragna le ganó a Lecumberri, Carna ganó a Gómez, Petetta a Suárez y Carletti a Taranto. Las semis están compuestas por Carna vs Guaragna y Carletti vs Petetta.

Por último, en Damas B Errecarret venció a Basabe, Falcone a Aguirrezabala, Ferrari a Pentreath y Pisano a Mingote. Ferrari vs Errecarret y Falcone vs Pisano serán las semifinales.