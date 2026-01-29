Tiani: “Gestionar, para que los pibes lo pasen de la mejor manera”

La Inspectora Jefa Distrital de educación, Gabriela Tiani detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el cierre por estas horas de las escuelas de verano. El miércoles 28 de enero fue el correspondiente a la escuela n ° 30 (en turno mañana), Pibelandia y Rayuela (ambos turnos). “Fue un día maravilloso” describió la funcionaria, no sólo por el buen tiempo sino “porque se pudo hacer uso de las instalaciones del club Libertad, a quién agradecemos siempre, porque para nuestros chicos poder estar, participar y hacer uso de esa pileta maravillosa lo es todo”. Referenció que más de 180 chicos pudieran participar de ese cierre.

Mas adelante expresó: “Me parece importante aclarar que las sedes, tanto de Rayuela como de Pibelandia cuentan con pileta, no tuvieron la posibilidad de hacer uso de ella, porque para ello tiene que estar el cargo de guardavidas cubierto y no es que el cargo no existía, pero la verdad es que no se cubrió y no decimos que en 9 de Julio no existan guardavidas, pero sabemos que en esta época del año donde existen colonias privadas y clubes, los pocos guardavidas que tienen la habilitación y convalidación permanente de su título hace que estén trabajando en otros ámbitos, por ende nos quedan, casi siempre, sin cubrir, las sedes con pileta”.

No obstante, resaltó la labor de directivos y docentes “porque han hecho propuestas maravillosas que tienen que ver con lo lúdico, con actividades con juegos con agua y muchas otras propuestas artísticas como bien determina el programa provincial de escuelas abiertas de verano. Es verdad que tenían la pileta, pero no la podían usar. (…) si no esta el cargo de guardavidas cubierto -lo establece la normativa- no se puede hacer uso de la pileta”.



“La verdad es que en el listado docente de guardavidas hay cinco inscriptos: uno en Morea, haciendo uso de la pileta de la sociedad de fomento de allí; otro en Quiroga y el resto en 9 de Julio. Y también hay que remarcar que las colonias, los clubes empezaron a funcionar desde diciembre y eso les garantiza a los guardavidas trabajar diciembre, enero y febrero a diferencia del programa ‘Escuelas abiertas’ que dura solo un mes”, explicó Tiani.

También, la Inspectora Jefa explicó la situación de Dudignac: “Allí la Escuela abierta participaba anteriormente en forma conjunta del cierre de Morea, para poder hacer uso de la pileta porque Dudignac no la tiene y este año al no poder ser factible el traslado a Morea sugerimos la posibilidad de que sea el Club Libertad, pero no pudo ser realizable por no contar el municipio con presupuesto para el traslado” (Ver nota: Cierre de Escuelas de Verano y un par de perlitas) Sesenta litros de gas oíl aproximadamente es lo que se interpuso entre los chicos de Dudignac y el poder disfrutar de la jornada en el Club Libertad.

Y completó diciendo que “el cierre de Dudignac tiene lugar con distintos tipos de actividades, pero sin acceso a la pileta. Las escuelas abiertas de verano tuvieron 30 días con distintas propuestas, lúdicas, artísticas y que mejor si pueden tener acceso a un espejo de agua cuidado, con los guardavidas como corresponde, pero lamentablemente no pudo llevarse a cabo ni en Dudignac ni en Naón”.