Tensión rural por polémica restricción administrativa

Un proyecto de ordenanza busca eliminar la obligatoriedad de estar al día con las tasas municipales para realizar trámites, una medida que los productores rurales califican como un «bloqueo» en plena crisis hídrica.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza ingresó formalmente al Concejo Deliberante un pedido para derogar el artículo 40 de la la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, la cual impide a los ciudadanos acceder a cualquier gestión administrativa municipal si registran deudas pendientes con la comuna.

El conflicto escaló esta semana cuando una serie de carteles aparecieron en la oficina de Guías, un punto neurálgico para el movimiento de hacienda y producción. El mensaje, que establece que la restricción entrará en vigencia el próximo 1 de marzo, generó un profundo malestar entre los productores agropecuarios. Para muchos de ellos, la medida representa un obstáculo insalvable, dado que sus dificultades financieras derivan directamente de la imposibilidad de producir por campos inundados o caminos rurales intransitables. “El apriete ahora es que si debes la red vial no te van a dar la guía para poder vender hacienda”, fue la frase que circuló entre los productores que se acercaban a la oficina y se encontraban con esta novedad.

Desde La Libertad Avanza se argumenta que el actual contexto de emergencia vial e hídrica hace que la normativa vigente sea contraproducente y asfixiante. El documento presentado ante el HCD sostiene que es necesario brindar un alivio real a quienes atraviesan una crisis de infraestructura sin precedentes. Además, remarcan que exigir el libre deuda para trámites esenciales no solo complica la operatividad del campo, sino que ignora la realidad de aquellos productores que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales debido a causas ajenas a su voluntad.

La discusión ahora queda en manos de las comisiones del Concejo Deliberante, donde se espera una sesión cargada de reproches cruzados. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de mantener la recaudación para sostener los servicios, el sector productivo advierte que, sin una flexibilización de los requisitos, la parálisis administrativa podría profundizar aún más la recesión económica en el distrito.