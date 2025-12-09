Temporada abierta en Centro de Empleados

Centro de Empleados inauguró su nueva temporada de pileta el lunes 8 de diciembre. Como siempre, el predio ofrece un entorno extenso y muy arbolado, con instalaciones bien cuidadas, disponible para todos aquellos que deseen disfrutar del natatorio y de las completas comodidades. La temporada se extenderá inicialmente hasta el 8 de febrero, con la posibilidad de prolongarse dependiendo de las condiciones climáticas.

El precio diario de la entrada es de $4.000, un valor popular que da derecho al uso del parque, parrillas, quincho y la pileta, la cual se abre de lunes a sábado de 13:30 a 19:30 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00 horas. Es importante notar que no se realizan reservas de quinchos, la ubicación se gestiona por orden de llegada. Como incentivo, cada persona que adquiera su entrada obtendrá un ticket para participar por un viaje para dos personas a Mar del Plata. El sorteo se llevará a cabo el domingo 4 de enero y solo podrán participar quienes estén presentes en el lugar en ese momento.

A partir del 15 de diciembre comenzarán las Colonias de Verano. «Acuarela» por la mañana, a cargo de la profesora Virginia Miranda, y la colonia «Arco Iris» por la tarde, con el profesor Matías Miglierina, siendo ambas de seis semanas de duración. Como mejora reciente, se construyó un fogón permanente para evitar quemar el césped. El club también está realizando una importante labor social. En la semana del 9 y 10 de enero, el predio será cedido de forma gratuita a escuelas rurales para la realización de un campamento. Además, el viernes 12 de enero, la Escuela de 12 de Octubre hará uso de las instalaciones sin costo. Germán Brenna, presidente de la comisión directiva dijo que “si bien la situación económica es compleja, estas acciones no nos mueve el amperímetro del club y nos permite devolver algo a la comunidad”.