Telemedicina: farmacias adheridas y metodología

La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CEyS) Mariano Moreno ha consolidado una propuesta tecnológica que busca transformar el acceso a la salud en la ciudad de 9 de Julio. El sistema de telemedicina de la entidad no solo ofrece asistencia profesional remota, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica para aliviar el bolsillo de los asociados mediante importantes bonificaciones en farmacias locales.

La plataforma permite que cualquier usuario pueda establecer contacto con un médico profesional directamente desde su dispositivo móvil. Esta modalidad elimina las barreras geográficas y las esperas prolongadas en centros asistenciales, permitiendo una gestión de la salud disponible las 24 horas del día, durante todo el año. La tranquilidad de contar con respaldo médico en cualquier momento y lugar es, según los impulsores del proyecto, el pilar central de este servicio.

El aspecto más destacado de esta iniciativa es el beneficio económico vinculado a la prescripción médica. Los pacientes que utilizan el servicio de telemedicina pueden obtener hasta un 50% de descuento en medicamentos en la red de farmacias adheridas dentro del partido. Sin embargo, existe una condición técnica fundamental para que este ahorro se haga efectivo: el descuento se aplica exclusivamente a las recetas digitales emitidas durante la consulta virtual.

Es importante subrayar que el beneficio no tiene carácter retroactivo ni es acumulable con prescripciones externas. Aquellas órdenes médicas generadas en consultas presenciales con otros prestadores no califican para esta bonificación específica del sistema cooperativo.

El funcionamiento del sistema garantiza que, tras finalizar la consulta online, el paciente reciba su receta de forma inmediata en el celular. Este documento digital cuenta con la validez necesaria para ser presentado en los mostradores de las farmacias locales participantes, agilizando el proceso de compra y asegurando que el tratamiento médico sea más accesible. Con esta medida, la CEyS busca no solo modernizar el acto médico, sino también ofrecer una solución concreta ante la creciente demanda de servicios de salud eficientes y económicos en la región.