Tee de salida para el Open de 9 de Julio

Profesionales y amateurs del golf podrán disfrutar por primera vez en 9 de Julio de un torneo único. Claudio Roldán es el profesor del Golf Club Atlético 9 de Julio y organizador, junto con su esposa, de este Abierto que, en formato laguneada, se va a disputar este fin de semana. Roldán dialogó con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) sobre este evento, la organización y lo que significa para el club después de un 2025 con muchísma actividad, no solo a nivel local sino también regional. Serán 36 hoyos para disfrutar de un formato que llega para quedarse a nivel local y regional.