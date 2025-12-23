Tasa Vial: Cambios en una sesión bajo presión

En una sesión maratónica, que ese extendió hasta la madrugada, el Concejo Deliberante trató los aumentos de tasas entre otras cuestiones. Al no haber acuerdos previos muchos de los temas se discutieron punto por punto en el recinto.

Uno de los puntos calientes era el aumento de la tasa de red Vial. La presencia de productores fue importante para ejercer presión sobre los legisladores. La convocatoria, realizada por la filial local de Federación Agraria tuvo sus frutos y asi lo expresó la entidad en un comunicado emitido hace unas horas en el cual expresó que “la presencia gremial durante toda la sesión del Concejo Deliberante permitió modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del aumento de la tasa vial e incorporar la excepción de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario”.

“En la Federación Agraria Argentina – Filial 9 de Julio creemos en un gremialismo que da la cara y se planta cuando hace falta. Eso hicimos en la madrugada del 23 de diciembre, estando presentes durante toda la sesión del Honorable Concejo Deliberante y defendiendo, sin concesiones, la posición de los productores. Cuando el dictamen oficialista planteaba un aumento del 50%, llevando la tasa a $10.620 por hectárea, logramos dar vuelta ese escenario. El valor finalmente aprobado quedó en $8.530 por hectárea, un incremento en línea con la inflación anual proyectada por el Banco Central para 2026, y no el ajuste desmedido que se pretendía imponer” señala el comunicado.

El dato relevante es que además “se consiguió algo que no estaba contemplado: la excepción de pago para los campos declarados en emergencia y/o desastre agropecuario”, una medida que va más acorde con la realidad de la situación vivida, más teniendo en cuenta que se ha solicitado tanto a Provincia como a Nación medidas similares para lso afectado, pero que en lo local no parecia ser tenido en cuenta.

“ Sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que este es el camino. Por eso vamos a seguir reclamando lo que corresponde: rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales. La tasa vial es una contraprestación, no un impuesto, y cada peso que aporta el productor tiene que verse reflejado en los caminos. De acá en adelante, el control permanente será clave”, agrega el comunicado señalando un dato significativo para el futuro, dejado de lado en el pasado: el control sobre la contraprestación.

La partida clave será el lunes próximo, 29 de diciembre, y para eso la entidad rural convocó “a todos los productores a acompañarnos el lunes 29, en la sesión de Grandes Contribuyentes, donde culmina el tratamiento del presupuesto. Ser parte hace la diferencia. Este logro es de todos y también una invitación a construir una Federación Agraria fuerte, participativa y comprometida, que defienda al productor todos los días”.