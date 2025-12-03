Tapando agujeros

La Municipalidad junto con la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS), están ejecutando un plan integral de bacheo en diversos puntos de la ciudad, siguiendo un cronograma preestablecido y organizado en distintas etapas. Durante las últimas semanas, se completaron tareas de bacheo en varias ubicaciones clave. La superficie total de las reparaciones se detalla a continuación:

Av. Álvarez y Poratti,

Av. Álvarez y Av. Garmendia

La reparación más amplia se realizó en Lagos y Av. Garmendia

Se llevaron a cabo obras en la calle Edison, sobre la intersección con Av. Eva Perón.

En Rioja y Robbio

En la intersección de Av. Compaire y Av. 25 de Mayo

En Av. Tomás Cosentino y Av. Urquiza

En Av. Urquiza y Corrientes

Av. Álvarez y Sarmiento