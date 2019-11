Taj Mahal, una de las maravillas del mundo

INDIA

(por Cecilia Lastiri)

El Taj Mahal es un mausoleo ubicado en la India, en la ciudad de Agra. Un monumento emblemático de este país que está hecho de mármol blanco. Fue construido entre 1631 y 1653 bajo el mando de Shah Jahan para albergar la tumba de su esposa, Mumtaz Mahal, quien murió durante el parto de su decimocuarto hijo.

El Taj Mahal es una maravilla de la arquitectura mogol, en la encrucijada de los estilos islámico, iraní, persa e indio. Taj Mahal quiere decir “corona de los palacios” y es una de las maravillas del mundo

El Taj Mahal ha podido cruzar la historia sin sufrir ningún daño particular, lo que permite admirarla hoy como lo fue en su construcción. El Taj Mahal es en realidad un conjunto de edificios, jardines, lagos y fuentes con simetría perfectamente organizada contenida en Un terreno rectangular de 580 por 305 metros. Incluye dos mezquitas, una de las cuales no está en uso porque no está orientada hacia la Meca, la simetría obliga, tres puertas de estilo iraní, 3 edificios de ladrillos rojos, una fuente central y 4 cuerpos de agua organizados en una cruz. El Taj Mahal es visitado anualmente por 4 millones de visitantes, lo que lo convierte en el monumento más visitado de la India. También es el monumento más famoso de la India.

Establecido en Agra, una ciudad de importancia moderada en la India moderna, el Taj Mahal es el rastro más hermoso que nos ha dejado el imperio mogol.

La construcción del Taj Mahal tomó 22 años. Los últimos 5 años se dedicaron a la construcción de los jardines, el mausoleo y los otros edificios que se terminaron. Se atribuye a Ustad Ahmad Lahauri, pero no sabemos realmente la parte que tomó en este trabajo en comparación con otros arquitectos, porque se ha demostrado que ha habido varios. Los edificios fueron construidos en piedra arenisca roja, una piedra muy común en el norte de la India. El mausoleo también está en piedra arenisca, pero cubierto con mármol, de ahí su color blanco. De hecho, los constructores han jugado con el contraste entre el rojo y el blanco, y en el blanco han incrustado mármol negro para las inscripciones, lo que lo convierte en un conjunto muy exitoso.

La construcción se realizó con 20,000 hombres que alternaron en el sitio. Dada la mortalidad que se puede imaginar en ese momento, significa que algunos artesanos han pasado toda su carrera profesional en este sitio. Fueron ayudados por 1000 elefantes utilizados para transportar cargas pesadas.

