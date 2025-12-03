Suplementación: Mitos, verdades y alertas

En una época de exaltación de la actividad física y culto de la buena salud – a veces de manera excerbada- la suplementación casi que se da por hecho para todos, incluso aquellos que empiezan un deorte o el gimnasio. Pero no en todos los casos puede tener los efectos deseados, como tampo ser lo recomendable, no tanto por efectos colaterals sino por no provocar los efectos deseados. El Dr. Fernando Mozún estuvo en “Un Plan perfecto” (Supernova 97.9) habló sobre la suplemenatción, cuándo es recomendable y cómo evitar “hacer algo que no tiene utilidad, y preservar así energia y dinero”. Además agregó que hoy los “suplementos son de venta libre, pero no todos se benefician con ellos”. Cuándo sí y cuándo no es necesaria. Y la importancia de escuchar a quienes tienen la autoridad para decidir, y saber qué objetivo se busca. Y los estudios que tiene resultados diferentes de acuerdo a la franja etaria. Una charla suplementada con toda la información necesaria para no caer en cosas innecesarias tan solo por ser un signo de los tiempos.