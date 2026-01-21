Stadnik y el tratamiento de la basura en Casares

“Casares tiene desde hace cuatro años la separación en origen, recogiendo la basura de lunes a sábado; lunes, miércoles, viernes y sábado recogemos el material húmedo y martes y jueves recogemos el material seco a nivel domiciliario y eso lo hacemos de tarde” dice el intendente Daniel Stadnik en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) consultado sobre la resolución de la basura en la ciudad cabecera del distrito vecino.

La gestión de residuos es una competencia municipal y como tal el método que se usa allí difiere del de 9 de Julio por cuanto amplía un día más de la semana -solo deja el domingo sin hacer ninguna recolección; duplica el trabajo de recoger material reciclable (papel, vidrio, cartón, plástico y aluminio) y en esas jornadas no recoge el material húmedo como surge de su descripción. Estas tareas se hacen por la tarde. Para ello Stadnik mencionó que durante la mañana levantan los 300 containers “de seco y húmedo de aproximadamente de 1,1 metro cúbico, levantándose con 4 compactadores, secos por un lado y húmedos por el otro”.

Los 300 containers mencionados están distribuidos por toda la ciudad “que se llaman puntos limpios. Eso primero se lleva una planta de separación y transferencia que está cerca de la planta urbana, prácticamente pegada a la planta urbana porque está en el corralón municipal. Esa es la planta de tratamiento donde se clasifica lo seco y lo húmedo que se trabajo con los cuatro compactadores se lleva directamente al depósito final que está en Gobernador Arias, que está a 12 kilómetros de Carlos Casares”.

Fue muy claro el intendente casarense al explicar el tratamiento del material seco (reciclable): “todo eso se vende y todo el producto de la venta, que ronda los tres millones de pesos por mes se distribuye entre los que allí trabajan, de ambos sexos; es un adicional en el sueldo municipal que solo tienen los trabajadores de la separación. Esta bonificación está implementada desde hace 4 años”.

También fue claro al anticipar que: “ahora ya vamos a empezar con las multas porque vamos a abrir las bolsas cuando los martes y jueves no estén todos los materiales secos”.

No obstante Daniel Stadnik fue claro al sincerar que aún resta dar solución a la acumulación de gomas, de silos bolsas y bidones de agroquímicos, que requieren estos dos últimos un tratamiento especial y cuya eliminación en los tres casos requeriría de una fuerte inversión, por ahora imposible de acceder.