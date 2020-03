Sobrecarga política

Una nueva elección en la CEyS con presencia política de colores e identidades variadas. ¿Cuál es el juego? ¿Qué tiene la Mariano Moreno que genera tanto movimiento e interés de sectores y personajes diversos? Nota con riesgo de choque eléctrico.

(Por Juan Manuel Jara)

El domingo próximo, la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno elegirá delegados para la Asamblea anual de fines de abril. El año pasado el resultado fue parejo con una diferencia de poco mas de 100 votos que le dió la victoria a la Lista Verde frente a la Celeste, lo que le aseguró a la actual administración mantener la mayoría de delegados pero en una cantidad significativamente menor al de la elección del 2018. Pero Losinno y Compañía son conscientes que las perspectivas para el domingo no son alentadoras. Saben que la parada es brava. ¿El motivo? El poder de fuego del Frente que se armó con una clara presencia política de variados colores y llamativa procedencia.

Si bien lo que se renueva este año son seis consejeros (tres titulares y tres suplentes) y tres síndicos (también, tres titulares y tres suplentes) la importancia del resultado de este domingo va a estar en la cantidad de delegados que saque uno y otro sector, porque eso sí va a ser determinante de cara a la Asamblea de fines de abril en donde puede haber, como hace dos años, lo que en este semanario denominamos un “tsunami eléctrico”, cuando se destituyó al Consejo de Administración.

Siempre la política está presente en la CEyS. Todos quieren estar ahí. La pregunta es ¿por qué? Esa es la cuestión. Y este año, con la conformación del Frente Celeste Azul, esto queda claramente demostrado: La Lista Azul, con Alberto Capriroli a la cabeza y la Unidad Básica JDPerón detrás, empezó como una tercera opción, pero derivó en un Frente con la tradicional Lista Celeste, más el Sindicato de Camioneros y Walter Battisttella y su troupe. Un coctel explosivo, no solo por el poder de fuego, real sin dudas, sino porque muchos se preguntan qué pasaría con tantos caciques llegado el caso de acceder a la CEyS en la Asamblea.

Otro dato llamativo este año es la presencia abierta de Omar Malondra. Así ocurrió en la presentación oficial de este Frente. Allí, no solo estuvo él, sino también Castagnino y Poggi, los tres procesados en la famosa causa de los cheques millonarios perdidos que aun sigue su curso judicial. Ese fue el motivo de impugnación y posterior baja de la lista del Frente de estos tres nombres. Pregunta: ¿para que se presentaron si, por el Estatuto, su situación judicial se los impedía? La presencia de Malondra no es compartida por todos en el Frente Azul Celeste. Por lo bajo, algunos sostienen que Losinno y los suyos les hicieron un favor al impugnarlos. No reniegan de su experiencia, pero al ex presidente le critican su personalismo excesivo y el no dejar lugar a nuevas caras. Y no saben si su presencia suma o es una mochila de lastre.

La presencia en este Frente de Walter Battistela y casi todos lo que lo acompañaron en la elección a intendente de octubre pasado, también significó una sorpresa. Si uno recuerda los últimos diez años de la política local encuentra que el Peronismo de la Unidad Básica JDPerón fue el rival acérrimo de la intendencia del Batti. Entonces, ¿que los une?

El discurso es el mismo que a la hora de una competencia por un cargo político: trabajar por la gente. Es cierto también que hay en el Frente gente con genuinas intenciones cooperativas, pero la verdad, cuando se ve este rejunte variopinto, los referentes tendrán que esforzarse por demostrar que van por eso y no por otra cosa.

Hay preocupación en la Lista Verde, como decimos, porque ven que el aparato político va a estar presente y, seguramente, influir en el caudal de votantes. Atención remiseros: van a tener un domingo agitado. El slogan “Vecinos frente a Políticos” es la bandera de un espacio que trata de hacer base en sus logros pero también a sus referentes les molesta profundamente que se mezcle la política en la Cooperativa. Dicen “no queremos mezclar y si administrar bien. Han querido ligarnos con la gente del Municipio actual y no es así”. Lo escribimos en estas mismas páginas el año pasado y lo podemos reproducir textualmente hoy porque encaja perfectamente con la situación.

También se cuenta que en este blanco y negro político que se le quiere imponer a esta elección, hay varios grises. No todo es lo que parece. La relación Municipio-CEyS con la actual dirigencia no es tan lineal como se dice. De hecho, desde el mismo gobierno local lo reconocen. A Losinno lo ven como alguien “difícil de manejar” según algunas voces que se escuchan en el Palacio Municipal. Pero CEyS y Municipio son socios y no lo pueden evitar, aunque se miran de reojo a pesar de los actos conjuntos de esta última semana en Naón. Días atrás, una fuente de la Municipalidad, consultada sobre si iban a “colaborar” de alguna manera en esta elección con la administración de la Mariano Moreno teniendo en cuenta la presencia política en el Frente opositor, la respuesta fue justamente lo que se vio esta semana en Naón: algún acto de inauguración de obra con su foto correspondiente pero no más que eso. La relación no es buena. Para dar un dato, por primera vez, la parte de obras de la CEyS dió pérdida. Y esto es debido a que, por ejemplo, los trabajos de pavimento el Municipio se lo fue sacando a la Cooperativa, dándole algunos tramos a la Cooperativa Tres Lagunas (un tema para analizar en otro momento) y últimamente lo realiza el propio Municipio.

Pueden votar todos los asociados que hasta el 31 de octubre del 2019 no tengan deuda. El lugar será la escuela de Comercio de 8 a 18 horas del próximo domingo 15. Y también en Naón, Patricios y en El Provincial.

Volvemos a la pregunta que en este mismo Semanario hicimos un año atrás: ¿Qué tendrá la CEyS que genera tanto movimiento e interés de sectores y personajes diversos? Se aceptan respuestas.